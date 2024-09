La dernière soirée de saison régulière, en WNBA, c’est ce jeudi. En jeu ? La 8è et dernière place qualificative pour les Playoffs avec à la lutte le Dream, les Mystics et le Sky.

Le Atlanta Dream : le rêve de Playoffs devient réalité ?

Trois équipes pour une place. Cela pourrait très clairement être le titre pour cette ultime soirée de saison régulière en WNBA. Et pour l’instant, le Dream est clairement l’équipe la mieux embarquée pour aller en Playoffs.

L’objectif est simple : une victoire sur les New York Liberty et c’est la place en post-season assurée. Mission plus facile à dire qu’à faire parce que la bande de Breanna Stewart affiche le meilleur bilan de WNBA, mais la franchise de la Big Apple n’a plus rien à jouer. Atlanta pourrait donc faire un excellent coup en allant chercher la victoire.

En cas de défaite, la franchise de Géorgie va devoir prier pour un faux pas du Sky et des Mystics.

Le ciel est tombé sur la tête du Sky

Ça va être certainement LA grande perdante de cette fin de saison. Emmené par Angel Reese, le Sky s’envolait en direction des Playoffs. Sauf que la rookie s’est blessée et depuis c’est la décadence à Chicago. Seulement deux victoires sur les dix dernières rencontres et une série en cours de quatre revers consécutifs.

Pire encore, le Sky a perdu son match face au Dream qui aurait pu les envoyer quasiment en Playoffs. Maintenant, au lieu d’avoir leur destin en main, c’est tout l’inverse. Pour aller en Playoffs, l’équation est simple : les femmes de Teresa Weatherspoon doivent battre le Sun (déjà ça ce n’est pas facile) et espérer que le Dream et les Mystics s’inclinent. Une mission qui s’annonce plus que compliquée, mais comme on dit Sky is the limit. Un peu facile, on sait.

Un dernier tour dans la manche des Mystics ?

Washington est l’équipe qui a pleinement surfé sur la blessure d’Angel Reese pour remonter au classement jusqu’à lundi dernier. Pour l’équipe de la capitale, la suite est simple : une victoire face au Fever de Caitlin Clark et un faux pas du Dream, c’est la qualification en Playoffs assurée.

DC a l’adversaire, en théorie, le plus facile pour cette dernière soirée tandis qu’Atlanta a le plus farouche. La franchise mystique pourrait bien finir cette remontada engagée il y a deux semaines par une qualification en Playoffs.

Le calendrier des Playoffs

Les Playoffs vont débuter dimanche prochain par le premier match entre les Minnesota Lynx et le Phoenix Mercury. Une affiche où l’équipe des cactus n’est clairement pas favorite face au deuxième meilleur bilan de WNBA qui s’est défait, il y a quelques jours, du Liberty.

Bien sûr, la principale attraction de ces Playoffs, ce sont les grands débuts de Caitlin Clark sur la grande scène. Son équipe du Fever va défier le Connecticut Sun.

L’affiche la plus intéressante de ce premier tour reste, tout de même, celle entre les championnes en titre, les Las Vegas Aces, et le Seattle Storm. La franchise du Nevada emmenée par la future MVP A’ja Wilson qui marche sur l’eau risque de faire face à une forte adversité. Le Storm a fait une remontée assez importante au classement sous l’impulsion de notre Gabby Williams nationale. Ce duel concerne deux équipes parmi les plus en formes du moment et nous promet un duel explosif. On passe aux choses sérieuses !