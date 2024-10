Nouvelle nuit de pré-saison NBA avec 5 affiches au programme. Pour certaines, des rencontres alléchantes sur le papier, mais souvent impactées par l’avalanche de blessures qui s’abat sur la Grande Ligue depuis quelques semaines.

Le programme de la soirée

New Orleans Pelicans vs Orlando Magic à 19h30

New Zealand Breakers vs Philadelphia 76ers à 1h

Oklahoma City Thunder vs San Antonio Spurs à 2h

Memphis Grizzlies vs Dallas Mavericks à 2h

Houston Rockets vs Utah Jazz à 3h

Zion Williamson vs Paolo Banchero

Cette soirée s’ouvre sur une affiche entre le Magic et les Pelicans. Un affrontement entre Paolo Banchero et Zion Williamson. Lors de sa dernière sur les parquets, Zanos était sorti sur blessure après une très belle performance à 40 points contre les Lakers au Play-In. L’intérieur est de retour et il a semblé affûté au media day.

Ce match symbolise aussi les premiers pas de Dejounte Murray sous la tunique de NOLA. Quoi de mieux qu’un petit match de pré-saison pour prendre ses marques et débuter sa nouvelle aventure de la plus belle des manières ?

Happy face to game face 😤

Zion Williamson at #NBAMediaDay! pic.twitter.com/ewwFFiW1cd

— NBA (@NBA) September 30, 2024

Le grand retour de Ja Morant

C’est certainement LE joueur le plus attendu cette saison, Ja Morant. Après nous avoir éclaboussé de son talent depuis le début de la décennie, il avait joué seulement 9 matchs la saison dernière la faute à une suspension et une blessure à l’épaule.

Le voici de retour pour mener l’attaque de Memphis vers de nouveaux sommets. Pour se remettre en jambes, il va se frotter aux Mavericks de Klay Thompson. En l’absence de Luka Doncic et Kyrie Irving, Killaklay va faire ses grands débuts sous les couleurs texanes, le choc visuel risque d’être particulier, mais ses premiers pas vont être suivis avec la plus grande des attentions.

Pour ce premier match, les Grizz se déplaceront notamment sans Jaren Jackson Jr et GG Jackson, l’occasion d’observer plus attentivement les premiers pas de Zach Edey sous le maillot des Oursons.

Spurs – Thunder : la grosse affiche de la nuit (ou presque)

À 2h, San Antonio reçoit OKC. Une affiche alléchante sur le papier avec Shai Gilgeous-Alexander, Lugentz Dort, Victor Wembanyama ou encore Chris Paul. Eh bien aucun des quatre noms évoqués ne sera en tenue ce lundi soir. Si les stars ne sont pas là, ce match n’en demeure pas moins inintéressant notamment parce qu’Ousmane Dieng pourrait bien être là tout comme Stephon Castle, le tout nouveau rookie de San Antonio.