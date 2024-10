Preview des Sacramento Kings – saison NBA 2024-25

Comme chaque année, un mois avant le début de la saison régulière, les équipes NBA sont analysées avec grande hexpertise. Jour après jour, une franchise est décryptée en profondeur. Aujourd’hui ? Les Sacramento Kings, en quête de revanche après une saison de la confirmation ratée. Retour sur l’intersaison, présentation de l’effectif, rappel des objectifs et pronostic, c’est parti pour la présentation de l’équipe des violets !

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

Après une superbe saison à 48 victoires et un retour en Playoffs pour la première fois depuis 2006, les Kings avaient la lourde tâche de confirmer. Si le bilan comptable est proche (46 succès), la densité de la Conférence Ouest force Sac-Town à se contenter d’une 9e place. Un match de play-in remporté avec brio face aux Warriors entretient l’espoir, mais une défaite de trop contre les Pelicans fait s’envoler les rêves de Playoffs. Le Beam reste éteint, les espoirs déçus.

Sacramento avait pourtant donné des éléments de satisfactions pendant la saison régulière. Derrière un superbe Domantas Sabonis, visiblement pas assez proche du triple-double de moyenne pour être All-Star, les Kings s’accrochent au top 5-6 pendant plusieurs mois. Mais les blessures de Malik Monk (genou) puis Kevin Huerter (épaule) freinent le momentum au pire moment, exposant le manque de profondeur d’un effectif un chouïa court pour prétendre se maintenir dans le haut de tableau.

Le marché de l’été

Ils partent : Harrison Barnes, Chris Duarte, Davion Mitchell, Sasha Vezenkov, JaVale McGee, Kessler Edwards, Jordi Fernandez, Jordan Ford, Jalen Slawson

Harrison Barnes, Chris Duarte, Davion Mitchell, Sasha Vezenkov, JaVale McGee, Kessler Edwards, Jordi Fernandez, Jordan Ford, Jalen Slawson Ils prolongent : Malik Monk, Alex Len, The Beam

Malik Monk, Alex Len, The Beam Ils arrivent : DeMar DeRozan, Devin Carter, Jalen McDaniels, Jordan McLaughlin, Boogie Ellis (two-way), Isaiah Crawford (two-way), Skal Labissiere, Orlando Robinson, Isaac Jones (two-way)

Sans chambouler le fond de l’effectif des Kings, Monte McNair a réussi à renforcer le “star power” de la franchise. L’acquisition de DeMar DeRozan sur le marché des agents-libres, deux fois All-Star et All-NBA il y a encore 2 ans à Chicago, est un ajout non-négligeable. Entre sa future relation avec Sabonis ou le duo clutch formé avec De’Aaron Fox, attention devant. Quelques semaines plus tôt, le General Manager était parvenu à négocier une prolongation au combien précieuse avec Malik Monk, sixième homme de luxe toujours excellent pour donner de l’énergie et des points en sortie de banc.

On mentionne en passant un nouveau trio de role players pour remplacer les départs (Jalen McDaniels, Jordan McLaughlin, Orlando Robinson). Bref, Sac-Town ajoute un gros nom en ne perdant que le serviable Harrison Barnes et quelques projets n’ayant pas fonctionné. Dommage pour Davion Mitchell, neuvième choix de la Draft NBA 2021, qui est lâché aux Raptors.

Le roster 2024-25 des Kings

Meneurs : De’Aaron Fox , Jordan McLaughlin

: , Jordan McLaughlin Arrières : Kevin Huerter , Malik Monk, Keon Ellis, Devin Carter, Mason Jones (two-way)

: , Malik Monk, Keon Ellis, Devin Carter, Mason Jones (two-way) Ailiers : DeMar DeRozan , Jalen McDaniels, Colby Jones, Isaiah Crawford (two-way)

: , Jalen McDaniels, Colby Jones, Isaiah Crawford (two-way) Ailiers-forts : Keegan Murray , Trey Lyles, Isaac Jones (two-way)

: , Trey Lyles, Isaac Jones (two-way) Pivots : Domantas Sabonis, Alex Len, Orlando Robinson

En gras les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier.

En termes de puissance offensive, le cinq majeur des Kings envoie du pâté de campagne. Avec le trio Fox-Sabonis-DeRozan, les deux snipers Huerter-Murray en soutien et Malik Monk en sixième homme, ne soyez pas étonnés si les 120 points sont régulièrement dépassés. Toutefois, force est de constater que l’éternel problème d’équilibre entre l’attaque flamboyante et la défense parfois fragile n’est pas vraiment réglé. Mike Brown ne dispose pas de beaucoup de profils défensifs dans le cinq comme sur le banc, et pourrait envisager de laisser le spot de Kevin Huerter à Keon Ellis, tandis que Monk terminera les matchs.

Au-delà de ce déficit défensif, les fans de Sac-Town peuvent aussi s’inquiéter d’un certain manque de profondeur derrière les six meilleurs joueurs de l’effectif. Tant sur les lignes extérieures, où il manque un meneur de jeu, les ailes ou la raquette, plus d’un joueur devra hausser son niveau de jeu pour espérer rivaliser avec les bancs adverses.

Une petite vidéo en passant ?

Source tableau : HispanosNBA.com

Domantas Sabonis, De’Aaron Fox et DeMar DeRozan.

En TrashTalk Fantasy League, Domantas Sabonis est une pépite qui aime nous faire sourire au réveil. Du gros triple-double à 60% au tir, un minimum de 12-13 rebonds moissonnés avec grand soin, le Lituanien (43,7 points de moyenne TTFL l’année dernière) est irremplaçable même quand il tente à peine 10 tirs. A ses côtés, De’Aaron Fox et DeMar DeRozan se disputeront sans doute les munitions offensives. Les deux sont capables d’envoyer de la bombe à 30 points, reste à savoir s’ils ne se tireront pas un peu la couverture sur le plan statistique.

Infirmerie : le point sur les blessures

Le plus préoccupant concerne sans doute le jeune Devin Carter, sélectionné en 13e choix de la Draft NBA 2024. A la suite d’une déchirure du labrum, l’ancien de Providence a subi une lourde opération à l’épaule, l’écartant des parquets pour au moins 6 mois. Au-delà des conséquences sur sa mécanique de tir, visuellement étrange mais efficace l’an dernier en NCAA, le spécialiste de la défense extérieure ne devrait pas débuter en NBA avant le mois de janvier.

Lui-aussi opéré à l’épaule à cause d’une déchirure du labrum, Kevin Huerter espère être remis pour le début de la saison régulière. Le sniper de Sacramento a choisi l’intervention pour régler un problème qui traîne depuis plusieurs années. Malik Monk, qui avait manqué toute la fin de saison régulière et le Play-in à cause d’une grosse entorse au genou, devrait arriver en pleine forme au camp d’entraînement.

Quels objectifs cette saison ?

Après un exercice 2023-24 décevant, les Kings doivent rebondir en retrouvant les Playoffs. Pas question d’attendre de nouveau 17 ans, surtout qu’avec De’Aaron Fox, Domantas Sabonis et DeMar DeRozan, la franchise n’a pas compté un tel trio dans ses rangs depuis une ou deux décennies.

Certes, les inquiétudes défensives sont réelles et la second-unit n’est pas parmi les plus clinquantes de la Conférence Ouest pour ne pas dire plus. Mais cette équipe de Sacramento doit se donner les moyens de se battre avec les Lakers, Clippers, Warriors, Pelicans ou autres Rockets. Terminer 10e ou 11e derrière ces équipes serait un énorme désaveu vis-à-vis du projet construit depuis 2022-23. Si les Kings parviennent à se détacher en arrivant en Playoffs sereinement, ils pourront (peut-être) se permettre de rêver un peu plus loin qu’un premier tour comme en 2023. Mais d’ici-là, il y a une alchimie à construire et des certitudes à trouver.

Le pronostic du rédacteur

44 victoires – 38 défaites. Dans une Conférence Ouest plus dense que jamais, les Kings se sont renforcés sans répondre à leurs principales faiblesses. L’intégration de DeMar DeRozan dans cet effectif pose encore question défensivement, tandis qu’une blessure d’un cadre exposerait de nouveau le manque de profondeur d’un banc légèrement limité en dehors de Malik Monk. Si Sacramento a le talent pour gagner plus d’une quarantaine de rencontres, difficile de les imaginer beaucoup plus haut cette saison. Mais avec une nouvelle absence des Playoffs, le projet prendrait un sacré coup derrière la tête.