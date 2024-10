Focus sur les Sacramento Kings aujourd’hui, avec comme toujours un joueur qui va retenir notre attention plus que les autres. En Californie, c’est De’Aaron Fox qui tiendra ce rôle, lui qui voudra continuer à mettre dans le vent les défenseurs, les uns après les autres.

Dans une ligue où les joueurs électrisants pullulent, le meneur des Sacramento Kings se distingue particulièrement. De’Aaron Fox est peut-être le basketteur le plus rapide de la planète en transition. Une sorte de lévrier inarrêtable avec une gonfle orange dans les mains. Les changements de direction viennent d’une autre galaxie et les finitions au panier sont à enseigner dans toutes les écoles d’adresse et de délicatesse. Du moins, lorsqu’il ne choisit pas de terroriser l’arceau avec un dunk rageur dont il a le secret.

Mais De’Aaron Fox ce n’est pas qu’un athlète hors du commun capable de faire lever les gens de leurs sièges ou de leurs canapés lorsqu’il le décide. C’est aussi un fin playmaker, capable de faire les bons choix dans les moments chauds. Il avait même été élu Clutch Player Of the Year en 2023. Ce cocktail de qualités se complète à merveille et font du renard un des joueurs les plus agréables à suivre de la Grande Ligue. Ainsi, dans beaucoup d’équipes, il serait celui qui nous ferait cliquer… et c’est le cas à Sacramento. La saison passée, le meilleur joueur sur le parquet, c’était sans doute Domantas Sabonis, celui qui a réalisé les actions les plus dingues, Malik Monk, mais il n’empêche que le chef de la troupe, celui qui est le baromètre du niveau des rois de Californie, c’est De’Aaron Fox. Il doit prouver à nouveau cette saison qu’il est un des meilleurs meneurs de jeu de toute la NBA !