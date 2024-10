Les highlights de Malik Monk en 2023-24

Patron du banc des Kings, Malik Monk est cette étincelle qui vient réveiller tout Sacramento quand les violets en ont besoin. Retour en images sur la saison 2023-24 de celui qui a fini 2ème au classement du Sixième Homme de l’année.

Certains diront que Malik Monk aurait dû être élu meilleur remplaçant, d’autres que Monk comme Reid le méritaient tout autant. Dans un cas comme dans l’autre, Malik Monk demeure un talent élite avec la second unit, un joueur qui peut littéralement prendre feu en quelques minutes pour relancer un match ou enfoncer le clou. Malik Monk s’est aussi fait connaître pour sa capacité à inscrire de nombreux paniers clutchs et on le retrouve souvent avec les titulaires lors des fins de match serrées, où chaque panier compte.

Bien sûr, l’adresse du bonhomme peut faire de gros écarts, mais personne ne peut remettre en cause sa capacité à enflammer une rencontre ni son importance dans le roster des Kings. Il a notamment réalisé sa meilleure saison au scoring en 2024. Fortement courtisé à la Free Agency, le grand pote de De’Aaron Fox a finalement décidé de rester en Californie, alors que beaucoup le voyaient partir pour un (plus) gros chèque ailleurs. Sans doute le signe que Monk a trouvé l’endroit où il se sent le plus épanoui et là où il sait qu’il fera le plus de dégâts. Les second units des 29 autres franchises NBA sont prévenues.