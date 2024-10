Nouvelle saison NBA est synonyme de nouveau tour d’horizon des franchises au cours des 30 previews en 30 jours. Même si certaines équipes sont, sur le papier, plus attendues que d’autres, toutes ont des raisons d’être suivies cette année et on va vous le prouver ! Voici les 10 raisons de regarder des matchs du Orlando Magic en 2024-25, et ça faisait longtemps qu’il n’y en avait pas eu autant.

#1 : Malik Monk qui explose des arceaux

Qu’il sera frais notre Malik Monk avec son pansement sur la caboche et les jerseys classiques de l’époque Doug Christie et Mike Bibby. Cela ne devrait pas l’empêcher d’envoyer du gros tomar en sortie de banc, comme d”habitude. Lui qui est passé tout près de remporter le titre de sixième homme de l’année, voudra prouver que ce n’est que partie remise pour cette saison. Sa palette offensive devrait encore lui permettre de marquer sa brouette de points habituelle et ses qualités athlétiques feront que ce sera vu dans tous les Top 10 de la NBA. Fais-toi kiffer Malik, et fais-nous kiffer aussi.

#2 : le nouveau snub de Domantas Sabonis pour le All-Star Game

Alors qu’il tournait en quasi triple-double la saison passée et qu’il était la plaque tournante des Kings en attaque, Domantas Sabonis n’a pourtant même pas été convié au All-Star Game 2024. On ne sait honnêtement pas ce qu’il aurait pu faire de plus pour faire partie du match des étoiles, mais cette année, les paris sont ouverts pour savoir ce qui causera le snub de Domas en 2025. Recalé car il se réveille à 8h14 au lieu de 8h15 ? Pas retenu parce qu’il n’a pas découvert un nouveau continent ? On ne sait pas trop, mais Domantas Sabonis représente assurément l’un des plus gros oublis de l’histoire du ASG, même si de moins en moins de monde regarde ce match. On espère qu’avec des stats au moins similaires, le Lituanien sera de la partie cette saison.

#3 : le 67e match serré en deux ans contre les Warriors

C’est une belle rivalité qui est en train de prendre forme entre les deux franchises californiennes depuis deux saisons. L’affrontement de haute voltige au premier tour des Playoffs 2023 et à peu près chaque match depuis cette fameuse saison est ultra serré entre ces deux équipes qui se valent, se jaugent mais offrent toujours du spectacle. Entre l’insolent Stephen Curry et le supersonique De’Aaron Fox, le magicien Domantas Sabonis ou encore la pierre angulaire Draymond Green, c’est une opposition de styles sans forcément être une opposition de styles. En tout cas, leurs confrontations nous feront allumer le League Pass cette saison encore, avec ou sans Klay Thompson.

#4 : les money-time avec De’Aaron Fox et DeMar DeRozan

Déjà que la franchise de Sac-Town a dans ses rangs De’Aaron Fox, plieur de matchs en chef et à jamais le premier à avoir remporté la récompense du Clutch Player of the Year, voilà que DeMar DeRozan, jamais le dernier pour balancer un shoot assassin sur une jambe, débarque également en ville. Lors des visites à Sacramento, en cas de match serré, les adversaires vont devoir surveiller les angles morts, car ce n’est pas une, mais deux menaces ultra fiables dans le crunch-time qui risquent de pouvoir sévir. Si l’un n’a pas le ballon, l’autre pourra toujours en faire son affaire et inversement. Peu importe d’où sera pris le tir, il pourra finir dedans. En tout cas, on souhaite bon courage aux coachs et aux joueurs adverses pour trouver des solutions face à un tel casse-tête.

#5 : la signature d’Isaiah Thomas courant janvier

Parce qu’honnêtement, que serait une saison NBA sans la sempiternelle rumeur de contrat pour Isaiah Thomas ? Celui qui a commencé sa carrière chez les Kings avant de faire ses armes chez les Suns, puis d’atteindre son plus haut niveau à Boston. Malheureusement, après son départ des Celtics, il n’a jamais retrouvé la moitié du niveau qui lui a permis de se faire une place au All-Star Game (pas comme Sabonis l’an dernier). Aujourd’hui, IT cherche désespérément à revenir en NBA mais ce n’est pas chose facile. S’il obtient des contrats à droite et à gauche, il ne bénéficie pas d’un vrai temps de jeu. Et si les Kings lui offraient un spot dans le roster pour aller plier quelques fins de match avec sa papatte gauche en relais de Fox et DMDR ?

#6 : les entrées de Keon Ellis

Il n’est pas le basketteur le plus talentueux du monde, mais il fait en tout cas partie de ceux qui sont prêts à laisser pas mal de choses sur les lattes du parquet. C’est ce qui a convaincu les Rois de conserver Keon Ellis pour cette saison, lui qui a foutu Stephen Curry en prison à Alcatraz lors du dernier play-in tournament, va continuer à terrifier les attaquants adverses, qui vont cauchemarder de voir l’arrière des Violets leur passer les menottes. Dans l’attaque de feu de Mike Brown, il permet de contrebalancer et d’apporter aussi de l’autre côté du parquet.

#7 : Domantas Sabonis dans la série-documentaire Starting 5 sur Netflix

Les séries Netflix sur le thème du sport commencent à beaucoup fleurir et la NBA n’allait évidemment pas y échapper. La série Starting 5 a récemment dévoilé son trailer, et Domantas Sabonis sera l’un des cinq protagonistes avec LeBron James, Jayson Tatum, Anthony Edwards et Jimmy Butler. Suivre Domas dans son quotidien, sur les parquets et en dehors, sera une chose qu’il ne faudra pas manquer. Cette série débute le 9 octobre, parfait pour se mettre en jambes avant la reprise qui interviendra à la fin du même mois.

#8 : le match à 11/15 à 3-points de Keegan Murray

Vous pouvez chercher, chaque saison depuis sa draft, il y en a un. Il y a toujours au moins un match ou Keegan Murray prend feu derrière l’arc. Dès qu’on le laisse se mettre en place et prendre confiance, le frère jumeau de Kris sort le lance-flammes et crame tout sur son passage. En général, quand tel est le cas, il vaut mieux emprunter les sorties de secours. Reste à voir combien de fois l’intérieur va être incandescent cette saison, il a le bras pour réitérer cette performance pas mal de fois dans la saison, et son équipe en aura bien besoin pour tenter d’accrocher à nouveau les Playoffs.

#9 : les débuts de Devin Carter

S’il sera blessé pour le début de la saison, Devin Carter, fils d’Anthony, sera assurément un atout pour cette équipe des Kings. Gros défenseur dans l’âme et bon shooteur également, son profil 3&D sera parfait pour s’intégrer dans le collectif de Mike Brown. Il faudra prendre son mal en patience mais le jeu en vaut la chandelle, c’est bien pour ça que les Kings l’ont sélectionné avec leur 13è choix de Draft.

#10 : LIGHT THE BEAAAAAM

C’est LE truc qui fait la diff à Sac-Town, avec les nouveaux maillots classiques des années 2000 qui font leur retour pour cette saison, mais ce faisceau lumineux qui vient transpercer le ciel de la capitale californienne les soirs de victoire réussira même à surpasser ça. Lorsque les Kings sont victorieux, il y a un énorme bouton mauve à venir fracasser sur le parquet, et les joueurs sont appelés tour à tour pour s’exécuter, et ainsi peindre la ville en violet. Un gros “LIGHT THE BEAM” chanté en chœur par le Golden1Center qui unit plus que jamais des fans qui ont descendu des litrons d’alcool avant d’avoir un minimum droit au bonheur. On leur souhaite plein d’allumages de lumière encore.