De’Aaron Fox approche doucement mais sûrement de la fin de son contrat. Le meneur a une demande avant de prolonger : obtenir un groupe compétitif. La saison à venir va certainement nous en dire plus sur l’avenir du renard préféré de Californie.

La situation contractuelle de De’Aaron Fox

De’Aaron Fox est l’une des raisons de sourire à Sacramento. Arrivé en 2017, il ne cesse de progresser et a bien mérité son contrat max, entré en vigueur, en 2021. Ledit contrat arrive à son terme à la fin de saison 2025-26 et le Renard n’a toujours pas prolongé aux Kings. Une situation qui commence à inquiéter les fans qui envisagent petit à petit le départ de leur prodige vers des terres inconnues.

Pourtant, De’Aaron Fox n’est pas de ces joueurs qui laissent monter le suspense. Il a toujours été très transparent sur sa situation et sur les raisons de sa non-prolongation. Le numéro 5 a déclaré qu’il attendait de voir la tournure que les événements prenaient du côté de Sacramento avant d’acter sa décision. Dit autrement : il veut du renfort afin de pouvoir jouer le haut de tableau. Un choix clair comme de l’eau de roche et ce n’est pas le premier joueur à adopter ce genre de comportement. Giannis Antetokounmpo l’a fait avant lui. Résultat ? Les Bucks ont été champions NBA. Après avoir connu des années de défaites, De’Aaron Fox veut jouer des matchs couperets et être considéré comme le leader d’une franchise qui prétend à un titre.

Le front office s’est donc activé pour entourer, ce qui en résulte l’arrivée de DeMar DeRozan, dans le but d’être compétitif dans une conférence Ouest plus dense que jamais.

L’arrivée de DeMar DeRozan : le renfort de la dernière chance ?

Le trio DeRozan – Fox – Sabonis a de hautes ambitions à l’image de DeMar DeRozan qui se voit déjà en finales de conférence. En réalité, mieux vaut redescendre sur Terre tout de suite parce que sinon la chute risque d’être terrible du côté de Sacramento.

Pourtant, elle est bien là toute la question : est-ce que De’Aaron Fox a pour ambition de jouer le titre avec l’effectif dans cet état ? Parce que c’est bien beau d’ajouter DeMar DeRozan là-dedans, mais ça soulève un bon nombre de questions. Pour commencer, la plus évidente : comment DMDR et le Renard vont-ils cohabiter ? De’Aaron Fox va passer moins de temps balle en main à cause d’un DeMar qui en a davantage besoin. Dans ce cas, ce serait plus “à lui” de s’adapter à son nouveau coéquipier ? A-t-il seulement envie de ça ? Le début de la saison prochaine nous le dira. Surtout que Sacramento y perd défensivement. Les hommes de Mike Brown n’étaient pas réputés pour bien défendre, et là ça risque d’être pire.

Pour remettre dans le contexte de la conférence Ouest, Sacramento n’a, sur le papier, pas passé le cap attendu et pourrait encore une fois se retrouver en play-in. Comment rassurer De’Aaron Fox avec un effectif qui n’évolue pas ? C’est toute la question.

Est-ce qu’il y a des raisons de s’inquiéter ?

Si De’Aaron Fox ne prolonge pas, outre les raisons sportives évoquées, il y a une autre raison toute simple : l’argent. Le Renard aurait pu prolonger à la fin de la saison 2022-23. Il sort alors d’une saison fantastique, les Kings font leur retour en Playoffs après 17 ans d’absence, mais c’est surtout sur le plan individuel que le Renard brille le plus. Il pose une saison à 25 points, 6 passes et 4 rebonds de moyenne et il est All-Star, All-NBA 3rd Team et le premier Clutch Player Of the Year de l’Histoire. Toutes ces récompenses, ça pèse au moment où il faut parler argent. Et De’Aaron Fox aurait pu signer une extension de 269 millions sur quatre ans à ce moment-là.

Mais le jeune renard est un mec qui parie sur lui. Il sait très bien que s’il fait mieux la saison suivante, il pourra toucher encore plus d’argent. Fox ne prolonge pas et on arrive à l’exercice 23-24. Si sur le plan statistique, le meneur se surpasse avec 26,6 points, 5,6 passes et 4,6 rebonds de moyenne, pour le reste c’est plus compliqué. Sacramento ne retourne pas en Playoffs et il n’y a ni All-NBA Team ni sélection All-Star à mettre à l’actif du franchise player des Kings.

D’une extension à 269 millions sur quatre ans, on passe à 167 sur trois ans. Pour les moins matheux du groupe, le numéro 5 est en perte.

Cette saison 2024-25 a donc un fort enjeu. Si le meneur est All-Star, MVP ou Défenseur de l’Année (pour les deux derniers trophées, on émet quelques réserves), DF5 pourra signer une prolongation de 349 millions de dollars sur cinq ans. En clair : il s’agirait du plus gros contrat de l’Histoire de la NBA.

Le meneur a des raisons d’y croire. Les Kings sont compétitifs et si en janvier, au moment des votes pour le All-Star Game, Sacramento joue les hautes places de l’Ouest, Fox pourra être All-Star et toucher le pactole.

Des envies d’ailleurs pour De’Aaron Fox ?

À l’heure où ces lignes sont écrites, il y a peu de chances de voir le renard changer de terrier. Il est aux Kings depuis 2017 et il a bien connu les années noires de la franchise. Maintenant, Sacramento a de hautes ambitions. Avec l’arrivée de DeMar DeRozan, le groupe pense jouer les finales de conférence. Si dans les faits, cela risque d’être compliqué, il faut noter l’optimisme des hommes de Mike Brown. D’autant plus que le roster a l’air de bien vivre ensemble à l’image de Domantas Sabonis, réjoui de pouvoir jouer avec DMDR.

Concrètement, il n’y aucune raison pour De’Aaron Fox d’aller voir ailleurs. Cependant, si au bout de deux ans, la greffe ne prend pas et que les Kings s’enlisent dans le ventre mou de l’Ouest au lieu de jouer les premières places, la situation pourrait évoluer. Et ce serait un véritable tremblement de terre à SacTown.