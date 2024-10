Que va apporter DeMar DeRozan aux Sacramento Kings ?

Avec l’arrivée de DeMar DeRozan, les Sacramento Kings ont ferré un gros poisson de cette Free Agency, qui pourrait bien leur faire franchir un palier. Très courtisé, DMDR a choisi la capitale de la Californie, mais que peut-il apporter aux Rois ?

Fini les résultats (et le temps) morose à Chicago, DeMar DeRozan a décidé de mettre un peu de soleil dans sa vie, dans tous les sens du terme, puisqu’il revient dans son état natal avec son ensoleillement naturel. L’ancien des Raptors et des Spurs a signé pour trois saisons à Sacramento, et va former un gros trio avec De’Aaron Fox et Domantas Sabonis qui, sur le papier, semble plus que prometteur, mais soulève aussi pas mal d’interrogations quant au plan de jeu à venir de Mike Brown et les Kings.

Ce que va apporter DeMar DeRozan

Ne nous méprenons pas, l’arrivée du natif de Compton est un renfort de poids, et ce malgré l’âge avancé du bonhomme (35 ans). Mais justement, ce qui parait être un défaut pourrait bien être une qualité, tant l’expérience et le vécu que va apporter l’arrière à un groupe encore très jeune peut être bénéfique. Fort de plusieurs saisons en finales de conférence avec les Raptors, il pourrait bien avoir quelques bons tuyaux pour accéder de nouveau à ce niveau. Surtout que malgré les années qui passent, DMDR reste toujours aussi productif, voire plus que ses années passées au Canada. A 34 ans, il apportait encore 24 points à 48% au tir dont 33,3% depuis la Willis Tower, 4,3 rebonds et 5,3 passes par match la saison passée. Et cette saison il devrait toujours être capable d’apporter sa grosse vingtaine de points par match sans sourciller.

D’ailleurs, au-delà d’apporter une production statistique fiable et un gros boost d’expérience pour les Kings, DeMar DeRozan est tout simplemen un gros nom dans le paysage NBA. Six fois All-Star, plusieurs fois dans les All-NBA Teams, il se bonifie avec le temps, comme les bons vins askip. Plus sérieusement, un big three vient littéralement de prendre forme à Sacramento et les défenses vont devoir se creuser les méninges pour défendre ces joueurs qui, s’ils ont forcément leurs défauts, seront encore plus imprévisibles avec DeRozan dans leurs rangs pour scorer dans les moments chauds que sans.

Les fins de matchs, parlons-en aussi d’ailleurs. Même si De’Aaron Fox a remporté le tout premier Clutch Player of the Year en 2023 (son dauphin ? Un certain… DeMar DeRozan), c’était plus compliqué la saison suivante. Les Kings ont laissé échapper certains matchs dans les dernières minutes, et l’arrivée de l’ancien Bull offre une nouvelle alternative à Mike Brown lorsque le crunch time commence. Avec Fox, cela fait donc deux joueurs ultra chauds à surveiller comme le lait sur le feu dans les derniers instants d’un match, et encore, on ne parle même pas de Domantas Sabonis pour l’instant. En tout cas, possible qu’on retrouve les fins de matchs 2K23 pour les Mauves l’an prochain avec les shoots en déséquilibre et/ou sur une jambe de DMDR.

Lui qui a rejoint les Kings pour leur culture… pourrait bien faire partie de ceux qui la changent encore plus. Il en avait marre de perdre à Chicago, il sera face à un gros défi dans la terrifiante conférence Ouest, mais avec cette addition, Sacramento arrive avec un effectif très carré sur le papier. Et s’il faudra forcément trouver la bonne alchimie, les promesses sont grandes. L’effectif est plus clinquant avec le natif de la Cité des Anges, et quelque chose pourrait bien se préparer à quelques mètre du faisceau violet.

Ce qu’il va falloir bosser

Mais, car il y a un “mais”, et même plusieurs, on se doit de parler des sujets qui fâchent. Notamment le tir extérieur. Là où Harrison Barnes convertissait presque 39% de ses tentatives de loin la saison passée, son remplaçant DMDR n’en marque qu’une sur trois et n’en shoote surtout pas tant que ça, ce qui n’aide pas au spacing à Sacramento. Avec Keegan Murray et Kevin Huerter en perte de vitesse, passant respectivement de 41 à 25% et de 40 à 36% du parking, et un effectif sans véritable spécialiste en la matière, les Kings ont pu pêcher derrière l’arc, et ce n’est pas DMDR qui devrait solutionner ce problème.

DeMar DeRozan n’est pas non plus l’un des plus grands défenseurs de sa génération, et les Kings ont eu du mal de ce côté du terrain ces derniers mois. C’est probablement ce qui les a empêché en 2023 de transformer l’essai après une saison tout feu tout flamme. Parmi les joueurs principaux de l’équipe, De’Aaron Fox est correct dans le domaine, Domantas Sabonis est assez limité malgré sa présence au rebond, Keegan Murray peut faire le taf mais n’est pas une ancre défensive, et par respect, nous n’évoquerons pas Malik Monk de ce côté du parquet. Mike Brown doit articuler tout ça, les joueurs doivent faire les efforts individuels et collectifs, y compris DeRozan. Mais avec la draft de Devin Carter, pur 3&D, la prolongation du chien de garde Keon Ellis, et l’arrivée de Jalen McDaniels, les assets sont présents à Sacramento pour renforcer le sérieux défensif.

Aussi, une certaine pression arrive sur les épaules de toute l’équipe et tout le staff à Sac-Town. En effet, avec ce move, les Kings entrent dans une optique de “gagner maintenant”. Les ambitions sont élevées dans la capitale de Californie et le droit à l’erreur est beaucoup plus faible que ces dernières saisons.

Vous l’aurez compris, l’arrivée de DeMar DeRozan aux Kings pour 3 ans et 75 millions de dollars est un joli coup. Deebo va permettre aux Kings d’avoir encore plus de munitions offensives, et va apporter de la tranquillité au collectif dans les moments qui comptent, mais il devra se faire violence en défense pour permettre à cette équipe de confirmer au plus haut niveau. Le potentiel de cette équipe est effrayant, mais maintenant, il faut concrétiser. Au boulot les gars !