Preview des Los Angeles Lakers – saison NBA 2024-25

Comme chaque année, un mois avant le début de la saison régulière, les équipes NBA sont analysées avec grande hexpertise. Jour après jour, une franchise est décryptée (rien à voir avec Hugo) en profondeur. Aujourd’hui ? On file à Hollywood, dans la franchise la plus pailletée de la NBA, on parle bien sûr des Los Angeles Lakers. Toujours désireux de se mêler à la course au titre, les Angelinos ont-ils vraiment les moyens de leurs ambitions ?

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

Une saison à plusieurs visages pour les Lakers. Le gros point positif reste la victoire à la NBA Cup, qui apporte un trophée supplémentaire sur l’étagère. LeBron James a lui pu continuer ses dingueries statistiques en entrant dans le club des 40 000 points. Spoiler, le club ne compte qu’un membre.

Pour le reste, encore une saison difficile, avec un nombre important de blessures qui ont compliqué la mise en place d’une vraie dynamique de groupe, ce qui implique qu’il a fallu trimer pour accrocher une place en Playoffs. Comme l’an passé, les Purple and Gold ont craqué face au rival Nuggets mais cette fois dès le premier tour. Un nouvel échec en postseason qui a coûté sa place à Darvin Ham sur le banc, avec la nomination de J.J. Redick pour lui succéder.

Le marché de l’été

Ils partent : Darvin Ham (coach), Taurean Prince, Spencer Dinwiddie, Harry Giles, Skylar Mays

Darvin Ham (coach), Taurean Prince, Spencer Dinwiddie, Harry Giles, Skylar Mays Ils prolongent : LeBron James, Max Christie, Colin Castleton (two-way)

LeBron James, Max Christie, Colin Castleton (two-way) Ils arrivent : J.J. Redick (coach), Dalton Knecht, Bronny James, Armel Traoré (two-way), Christian Koloko (two-way)

La priorité de l’été des Lakers était de prolonger LeBron James, c’est désormais fait, même si le King s’offre de la flexibilité en pouvant à nouveau tester le marché l’an prochain. Le jeune Max Christie est aussi prolongé, charge à lui de confirmer son potentiel.

L’autre gros move de l’intersaison est bien sûr le changement de coach avec l’arrivée de J.J. Redick pour remplacer Darvin Ham. L’ancien sniper va connaître sa première expérience sur un banc et il n’est pas facile de débuter dans une franchise aussi médiatisée et exigeante que celle des Lakers.

Enfin, les Lakers ont écrit l’histoire à leur manière en draftant Bronny James, fils de LeBron. C’est la première fois dans l’histoire de la Ligue qu’un père et son fils évoluent dans le même roster. Le rookie Dalton Knecht, sélectionné en 17e position de la Draft 2024, arrive également dans la Cité des Anges. Christian Koloko espère lui relancer sa carrière à Los Angeles après ses soucis de santé.

Le roster 2023-24 des Lakers

Meneurs : D’Angelo Russell, Gabe Vincent, Jalen Hood-Schifino, Bronny James

Gabe Vincent, Jalen Hood-Schifino, Bronny James Arrières : Austin Reaves , Dalton Knetch, Max Christie, Armel Traoré

, Dalton Knetch, Max Christie, Armel Traoré Ailiers : LeBron James, Cam Reddish, Maxwell Lewis

Cam Reddish, Maxwell Lewis Ailiers-forts : Rui Hachimura, Jarred Vanderbilt

Jarred Vanderbilt Pivots : Anthony Davis, Jaxson Hayes, Christian Wood, Christian Koloko, Colin Castleton

En gras les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier.

L’effectif reste quasiment identique à celui de la saison passée. Bronny James devrait dans un premier temps évoluer avec la G League. Dalton Knetch en revanche peut aller chercher des minutes rapidement avec son shoot et sa capacité à scorer.

Au niveau du cinq de départ, J.J. Redick a d’ores et déjà indiqué qu’il allait commencer avec les mêmes titulaires que l’an passé : LeBron James et Anthony Davis bien sûr, avec D’Angelo Russell à la mène, Austin Reaves sur le poste 2, et Rui Hachimura pour compléter le lineup. C’est ce cinq-là qui avait le mieux marché la saison dernière pour les Lakers.

Une petite vidéo en passant ?

LeBron James et Anthony Davis, voilà la liste est finie.

Le monstre à deux têtes des Lakers est un classique en TTFL. LeBron James à coups de (presque) triple-doubles ou Anthony Davis avec son scoring, ses nombreux rebonds et ses passages sur la ligne font partie des joueurs les plus fiables de la TrashTalk Fantasy League. Derrière eux, on ne mettra pas notre main à couper pour qui que ce soit.

Infirmerie : le point sur les blessures

Pour changer de d’habitude, cette section ne portera pas la marque d’Anthony Davis, ni même celle de LeBron James. Les deux stars ont cumulé 147 matchs à eux deux lors de la dernière saison régulière, c’est solide. Ce sont plus les role players qui ont eu trop de bobos à gérer. Gabe Vincent par exemple n’a pu jouer que 11 rencontres. Bien loin de l’impact attendu de la part de l’ancien du Heat. Jarred Vanderbilt, si important défensivement, a lui été limité à 29 matchs. Deux joueurs qui pourraient aider à donner un meilleur visage aux Lakers cette saison, si la santé suit. À noter que Christian Wood (genou) est lui forfait pour le début de la saison.

Quels objectifs cette saison ?

Quand on s’appelle les Lakers et qu’on a LeBron James et Anthony Davis dans son roster, on se doit de viser le titre. Mais les Lakers ont-ils le matos autour pour espérer ? Le King, aussi brillant soit-il, ne rajeunit pas, et L.A. a besoin que ses lieutenants haussent leur niveau de manière constante pour soutenir l’effort des deux leaders.

Défensivement, les Lakers risquent d’avoir encore des problèmes sur les extérieurs, avec peu de guards référencés dans ce secteur. Dans une conférence aussi relevée que l’Ouest, il va falloir encore batailler pour se faire sa place.

Le pronostic du rédacteur

49 victoires – 33 défaites 49 victoires, cela fait deux de plus que la saison dernière, avec l’espoir que des gars comme Gabe Vincent ou Jarred Vanderbilt puissent retrouver toutes leurs qualités (et leur santé) pour contribuer. Toujours des gros doutes sur la défense extérieure, pas de vraie doublure fiable pour Anthony Davis en pivot, et un banc qui n’apporte pas des grandes garanties. Pour autant, le roster a suffisamment de talent pour se faire sa place dans le Top 8 de l’Ouest. Avec une infirmerie moins remplie et un petit coup de jus apporté par l’arrivée de J.J. Redick sur le banc, il y a quelque chose à faire, même dans la jungle de l’Ouest.

Quelques liens utiles