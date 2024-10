C’était le gros feuilleton de cet été 2024 : Bronny et LeBron James allaient-ils être réunis sous le même maillot NBA pour réaliser le rêve du King ? Sans trop de surprise, la réponse est finalement oui, les Lakers ayant drafté le fiston avec le 55è choix de la dernière Draft. Un moment historique, certes, mais ensuite ?

Des joueurs de la même famille, la riche histoire de la NBA en a vu passer. Beaucoup même. Un frère, un cousin, un oncle, un beau-fils, un père, bref tout a déjà été fait. Tout, ou presque, en tout cas jusqu’à cet été. En sélectionnant Bronny James à la toute fin de la dernière Draft, les Lakers ont réalisé l’impensable : réunir un père et son fils sous le même maillot. Et ici, on ne vous parle pas d’un papa, ancien joueur devenu coach, qui aurait la chance – ou pas d’ailleurs – d’entraîner son gamin tout juste débarqué en NBA. Ça, c’est du déjà-vu, avec Austin et Doc Rivers.

Non, non, ici on vous parle d’une dinguerie, une vraie.

LeBron James, bientôt 40 ans et toujours ailier chez les Lakers, évoluera cette saison aux côtés de LeBron Raymone James Jr. dit “Bronny”, son fils âgé de 20 ans. Relisez la phrase, et réalisez la dinguerie. Primo, le King a donné à son fils le même blase que le sien, on a trop banalisé. Secundo, quand Bronny est né, LeBron venait d’être élu Rookie de l’année après avoir planté 20 pions chaque soir pour sa première saison. Voir jouer les deux James en même temps et sur le même parquet, c’est donc complètement zinzin. D’ailleurs, le terme de zinzin pourrait très bien être remplacé un paquet d’autres : incroyable, jamais-vu, inimaginable, fantasmagorique et bien évidemment, historique.

Historique, certes, mais c’est quoi la suite de cette histoire ?

🚨 BRONNY JAMES REJOINT SON PÈRE LEBRON CHEZ LES LAKERS !!!

La question mérite d’être posée car l’avenir des James en NBA est incertain.

D’un côté, on a LeBron – 39 ans – qui est probablement plus proche de la fin de sa carrière que de son début. On a dit probablement hein, venez pas nous narguer si le mec est élu MVP des Finales NBA en 2046. Mais cela reste quand même assez improbable. De l’autre, Bronny, 19 ans et toutes ses dents, mais dont de gros doutes subsistent sur sa capacité à s’imposer durablement en NBA. Deux situations différentes donc, mais qui compliquent la lecture de l’avenir au long terme des James dans la Grande Ligue. Ici, on s’en tiendra pour le moment à ce qui pourrait se passer dans les mois à venir.

Être drafté dans la même équipe, check. S’entraîner pour la première fois en tant que coéquipiers, check. Jouer en même temps et sur le même parquet en pré-saison, check. Faire la même chose en match officiel, pas check.

Vous l’aurez compris, la prochaine étape pour le duo père/fils est de disputer leurs premières minutes ensemble en saison régulière, avec le maillot pourpre & or sur les épaules. Cela n’est qu’une question de temps, reste désormais à savoir où et quand. Déjà, peu probable que ce soit dès l’Opening Night selon J.J. Redick, le nouveau coach des Lakers. En revanche, ce qui est certain, c’est que les deux joueront bien ensemble cette saison, privilège de Roi oblige. Que l’on ne croit ou pas en Bronny James, ce moment s’annonce quand même magique. Soyez-y attentifs, car il n’est pas impossible d’apercevoir les yeux du King se mettre à briller au moment où son fiston posera un pied sur le parquet. S’il est difficile de prédire la date exacte à laquelle se réalisera la prophétie, misez quand même sur un match contre une équipe jugée plus faible et de préférence à domicile. Coucou les Pistons. Coucou les Blazers. Coucou les Clippe… bon, stop, on s’arrête là.

JJ Redick, concernant la 1ère fois où LeBron et Bronny joueront ensemble sur le terrain :

« On a rien planifié de spécial pour le moment. On en a parlé au sein du staff, on a regardé à quoi ça pourrait ressembler, mais on a rien acté. On sait aussi qu’il y aura une discussion…

Voilà, c’est à peu près tout ce dont on peut être sûrs pour la suite de la saga LeBronny pour le moment. Le reste, lui, dépendra sans aucun doute des performances de l’ex-Trojan sur le terrain. Le plus plausible, et ce qui pourrait être envisagé par Redick et le management californien à l’instant T, c’est que Bronny passe la majeure partie de sa saison du côté des Lakers de South Bay, l’équipe de G League affiliée à celle de Los Angeles.

Objectivement, c’est ce qui semble être le mieux pour l’ensemble des parties. Les Lakers privilégieraient le sportif au détriment du storytelling, tandis que le gamin pourrait parfaire son apprentissage du monde professionnel dans l’antichambre de la Grande Ligue. Le tout, ponctué de quelques apparitions avec les grands pour faire plaisir à papa, et se mettre tranquillement dans le bain de la meilleure ligue du monde. Un scénario plutôt probable, et avec lequel le fils du King semble plutôt d’accord.

When asked about a potential G League assignment during his rookie season, Bronny James sounded open to the idea. "I'm just looking forward to any basketball I play – no matter what level I'm playing at"

Ce que l’on vient d’évoquer, c’est globalement ce qui devrait se produire si l’on s’en tient à la tendance, et à ce que le néo-Laker a pu montrer en pré-saison. Mais les pronostics sont faits pour être déjoués, non ? Et si Bronny prenait très vite ses marques en NBA ? Et si le gamin du King parvenait à s’imposer comme un relais fiable sur le backourt californien, grattant des minutes avec sa grosse défense ? Et si les Lakers, menés par un duo LeBron/AD intenable, allaient chercher une nouvelle bague ? Un fils et son père champions, vous imaginez le délire ?

Non ? Bon, nous non plus, mais sait-on jamais. Les James nous ont prouvé plus d’une fois qu’il ne fallait jamais les enterrer. Papa est déjà revenu après avoir été mené 3-1 en Finales NBA. Le fiston revient de loin, lui aussi, après son arrêt cardiaque il y a un peu plus d’an. Preuves, s’il en fallait encore, que “James” ne rime définitivement pas avec “impossible”.