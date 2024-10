Dalton Knecht, le futur steal de la Draft pour les Lakers ?

A la base, Dalton Knecht était prévu comme un top 10 de la Draft NBA 2024. Toutefois, l’arrière a glissé jusqu’en 17è position, et les Lakers ont bien évidemment sauté sur l’occasion. Enorme steal à venir pour L.A. ?

Les Lakers n’en demandaient pas tant.

Quelle aubaine pour eux de voir l’ancien Volunteer du Tennessee n’être choisi par aucune des équipes possédant l’un des 16 premiers choix à la Draft. C’est donc en toute évidence que le canardeur en chef rejoint la Cité des Anges, déterminé à rendre rapidement de fiers services à sa nouvelle équipe. Pour la petite histoire, sachez que les Lakers n’ont même pas pris la peine de le convoquer pour un workout avant la Draft, persuadés qu’il serait déjà parti vu son arsenal offensif et son potentiel.

Sur le papier, il y a pas mal de choses réunies pour que ce soit une alliance presque parfaite. Dans une optique de maximiser les dernières années de LeBron James (et les premières de son fils tiens) en NBA, les Lakers sont déjà dans une optique où il faut gagner et performer rapidement. Aussi, l’équipe avait grand besoin d’un spécialiste du tir derrière l’arc. Et c’est en ce sens que Dalton Knecht est la pièce parfaite pour renforcer l’équipe.

Dalton Knecht (@DaltonKnecht3) looks to be the STEAL of the draft at No. 17 after his preseason debut with the @Lakers 🤯🔥

16 PTS | 3 REB | 2 AST | 1 BLK | 1 STL

…and this poster 😳 pic.twitter.com/ysseduziTw

— GREENLIGHT MEDIA (@atlgreenlight) October 5, 2024

Déjà âgé de 23 ans, il est un “vieux” rookie, avec une marge de progression supposée plus faible que des freshmen ou des rookies qui ont 20 ans ou moins (d’où sa chute à la Draft). Néanmoins, il pourra plus facilement contribuer dès le premier jour pour sa nouvelle franchise. Même s’il commencera probablement sur le banc, en relais d’Austin Reaves qui aura le gros des minutes au poste 2, Knecht aura forcément du temps de jeu dès ses débuts. Il pourrait même se battre pour une place dans la All-Rookie First Team. Effectivement, il y a pire pour commencer sa carrière que de profiter des caviars de LeBron James.

Très bien, venons-en à son shoot désormais. Dalton Knecht est un scoreur né, vous voulez ses statistiques lors de sa saison sénior en NCAA ? 21,7 points à 45,8% aux tirs dont 39,7% de loin, 4,9 rebonds et 1,8 passe décisive par match. Bref, il sait envoyer la gonfle dans le panier, ça ne fait pas l’ombre d’un doute. De plus, il bénéficiera pleinement de l’expérience et de la justesse de LBJ, mais aussi d’Anthony Davis. Les deux stars lui transmettront le métier et le mettront dans les meilleures dispositions possibles pour ses débuts.

“Dalton Knecht, selon moi, il fait partie du 1% des meilleurs shooteurs. Il possède un skill qui est difficile à trouver. Il aura sa chance pour gagner sa place dans la rotation.” – J.J. Redick

Celui qui est surnommé “Knecht 4” à Los Angeles (en référence à Connect 4, le nom américain du Puissance 4, à mettre en lien avec son numéro de maillot aux Lakers) jouera sous les ordres de J.J. Redick, nouveau coach des Lakers, avec qui il a quelques similitudes dans le jeu en tant que très bon shooteur extérieur. En effet, Jean-Jacques était une star à la fac avant de prendre le costume de role player en NBA, où il a réalisé une carrière de 15 ans à plus de 41% de réussite à 3-points. Pour faciliter son adaptation dans la Ligue et faire son trou en tant que shooteur, nul doute que tout conseil sera le bienvenu.

L’arrivée de Dalton Knecht pourrait dynamiter le banc des Lakers et donner une option de choix au coach, mais aussi à tous les autres joueurs qui pourront trouver une menace extérieure. Knecht a une belle carte à jouer dans cette équipe. Temps de jeu quasiment assuré dans une équipe qui a des ambitions, dans l’une des plus grandes villes des Etats-Unis, aux côtés de LeBron James, que demander de mieux pour commencer sa carrière ?

My vet 🤞 https://t.co/jVoxa7583c

— Dalton Knecht Muse (@DaltonKnecht_) October 6, 2024