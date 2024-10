Salaires des Los Angeles Lakers – saison NBA 2024-25

Source image : montage via CC0 Public Domain via www.publicdomainpictures.net

Comme à chaque nouvelle saison NBA, on se prend pour des experts-comptables en analysant les finances des équipes de la Grande Ligue. Qui rendrait son banquier fier, qui le ferait suer au sens propre comme figuré et qui est complètement ruiné ? On fait le bilan franchise par franchise. Aujourd’hui, on passe à la loupe les Los Angeles Lakers !

# Pour tout comprendre sur les salaires NBA :

Les salaires 2024-25 des Los Angeles Lakers

Source tableau : HispanosNBA.com

Situation financière par rapport au salary cap

Le seuil de la Luxury Tax est fixé à 170,814,000 $ cette année.

$ cette année. Le Salary Cap de la NBA est fixé à 140,588,000 $ cette année.

$ cette année. Le seuil du Premier Apron est fixé à 178,132,000 $ cette année.

$ cette année. Le seuil du Second Apron est fixé à 188,931,000$ cette année.

Troisième plus grosse masse salariale de la Conférence Ouest, pour une équipe qui a fait le Play-In lors des deux dernières saisons, ce n’est pas forcément idéal, mais les Los Angeles Lakers ne sont pas une franchise comme les autres et dépenser ne fait pas peur au management. Ils ont néanmoins fait attention à ne pas dépasser le Second Apron, qui limite grandement la flexibilité d’une franchise.

LeBron James et Anthony Davis sont, de très loin, les deux plus gros salaires de l’effectif. La logique est complètement respectée !

Joueurs sous contrats garantis pour la saison 2025-26 :

Anthony Davis

Rui Hachimura

Austin Reaves

Gabe Vincent

Jarred Vanderbilt

Max Christie

Dalton Knecht

Bronny James

Contrairement à beaucoup d’autres franchises, c’est surtout le banc des Los Angeles Lakers qui est verrouillé sur plusieurs années. Il reste à construire complètement le cinq majeur du futur pour offrir une deuxième bague à Anthony Davis.

Trois joueurs à surveiller cette saison :