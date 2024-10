La rentrée NBA approche et cela veut dire un passage en revue de toutes les franchises une par une. On parle bien sûr des 30 previews en 30 jours, la série préférée de ta chaîne YouTube préférée. Chaque jour, un point complet sur l’année à venir d’une franchise NBA. Revue d’effectif, attentes, grosse question et petit prono maison, vous connaissez la formule. Aujourd’hui, on file à Hollywood avec du strass et des paillettes pour parler des Los Angeles Lakers.

Pour retrouver l’intégrale de nos vidéos, c’est juste ici

Sortis au premier tour des Playoffs l’an passé, les Lakers ont décidé d’opter pour la continuité cet été, avec un effectif qui a peu bougé, hormis les drafts de Dalton Knecht et bien sûr de Bronny James, fils de LeBron. Sur le banc, J.J. Redick a lui pris la place de Darvin Ham. L’idée est donc de voir ce que peut donner cet effectif avec un nouveau coach pour le guider, en espérant que les blessures seront moins importantes cette saison également. LeBron James et Anthony Davis sont toujours là pour porter L.A. sur leurs épaules mais les manques aussi n’ont pas été pleinement comblés (shoot, défense sur les extérieurs, vraie doublure pour AD en pivot). La version 2025 des Angelinos sera-t-elle plus redoutable que celle de 2024 ?