Nouvelle nuit de pré-saison NBA, encore une nuit riche pour les Français avec les premiers pas de Victor Wembanyama avec Chris Paul, mais aussi l’épisode II de la French Connexion à Washington.

Le programme de la soirée :

Washington Wizards – New York Knicks à 1h30

Orlando Magic – San Antonio Spurs à 2h

Houston Rockets – Oklahoma City Thunder à 2h

Golden State Warriors – Sacramento Kings à 4h30

Les grands débuts de Victor Wembanyama

Depuis le début de la pré-saison, les jeunes Français régalent. De Tidjane Salaün à Zaccharie Risacher en passant par Alexandre Sarr, les nouveaux venus réussissent leurs premiers pas.

Maintenant place à celui qui est certainement le plus attendu de tous : Victor Wembanyama. Direction le Texas à 2h du matin, pour voir Wemby renfiler les couleurs des Spurs pour défier le Magic. Ce match, c’est également l’occasion de voir Chris Paul faire ses grands débuts à San Antonio. La collab’ Wemby x CP3 nous fait frétiller d’impatience depuis qu’elle a été annoncée et le premier alley-oop entre les deux va faire se lever les foules.

Wemby x Chris Paul 🔥

📸 @KellyIko pic.twitter.com/GcBzLBoYg7

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 30, 2024

L’Alien n’est pas le seul Français a enfilé les baskets ce soir. Cap sur la capitale pour voir Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly défier les Knicks de Karl-Anthony Towns. Le numéro 2 de la Draft avait réussi ses débuts avec 15 points et un magnifique 3/4 au tir depuis le Lincoln Memorial malgré la dérouillée subie par Washington.

Double dose de clasico

À 2h du matin, c’est aussi l’heure du Twitterico entre Rockets et Thunder. Un duel qui déchaîne les fanbases des deux franchises sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années et qui repart pour un tour cette saison.

Vous voulez une autre raison de voir ce match ? Shai Gilgeous-Alexander débute sa saison. Après une campagne calibre MVP, SGA va se mettre en jambes afin de partir en quête du trophée qui lui a glissé entre les mains la saison dernière.

Pour finir cette nuit, place à un nouveau duel entre Warriors et Kings. Stephen Curry vs le trio des Kings, une belle affiche pour deux équipes qui ont de hautes ambitions cette année. De quoi permettre au Chef de régler la mire en vue de la saison à venir et De’Aaron Fox de chauffer son moteur, lui qui est considéré comme le joueur le plus rapide de la Ligue par les General Managers de la Ligue.

Source texte : NBA