R.J. Barrett (Raptors) forfait pour le reste de la pré-saison

RJ Barrett ne rejouera pas en pré-saison. Blessé à l’épaule, le joueur des Raptors est actuellement incertain pour le début de la saison régulière. Aie.

Touché à l’épaule lors du match face aux Wizards, RJ Barrett ne jouera plus de la pré-saison. Les Raptors ont effectivement annoncé qu’il souffrait d’une entorse au niveau de l’épaule. Un revers un peu fâcheux pour les Dinos, qui communiqueront en temps voulu sur l’évolution de son état de santé.

Raptors announce that RJ Barrett sustained a right AC joint sprain in the pre-season game vs. The Wizards.

Barrett is done for the rest of the pre-season, and his condition will be updated as appropriate. pic.twitter.com/NOcPBdTfvD

— Zulfi Sheikh (@zulfi_sheikh) October 8, 2024



Cela peut vouloir dire que Toronto aurait éventuellement à démarrer la saison régulière sans son meneur. Élément majeur du groupe, sa situation sera évidemment l’objet d’une attention particulière. Son coach, Darko Rajakovic, a expliqué en conférence de presse que la franchise évaluerait son meneur chaque semaine.

Source : Raptors PR