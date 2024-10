Enfin ! Voilà peut-être le premier mot qui vous vient à l’esprit si, comme nous, vous attendez avec impatience les premiers pas de Victor Wembanyama et Chris Paul sous le maillot des Spurs. Cette nuit, l’Alien et le Point God devraient tester leur connexion pour la première fois face au Magic. De quoi commencer à préchauffer pour la saison à venir.

Sur le papier, le duo Chris Paul / Victor Wembanyama a vraiment de quoi faire flipper. Concrètement, on parle quand même de l’un des meilleurs meneurs de tous les temps, gestionnaire hors pair et dont l’expérience sur les parquets dépasse sûrement celle de tout le roster des Spurs en cumulé. Allez, sauf si on enlève Harrison Barnes, qui en a lui aussi vu de toutes les couleurs. À ses côtés, un jeune joueur français dont le potentiel semble infini, capable de faire tout ce qu’il est possible d’imaginer sur un terrain de basketball.

Alors forcément, quand deux gars si talentueux se retrouvent sous le même maillot, on a tous envie de voir ce que ça peut donner. On le sait, l’année dernière, Wemby a manqué d’un vrai meneur, un joueur capable de gérer le tempo du match, et de le mettre dans les meilleures conditions pour briller. Sur le papier, l’arrivée de CP3 devrait pallier ce problème. Le Point God n’est plut tout jeune, mais semble néanmoins toujours assez doué pour envoyer Vic sur orbite plusieurs fois par match.

Chris Paul is already coaching Wemby 🤩

via @JeffGSpursZone and @spurs (no audio) pic.twitter.com/4wQ2kj4ZaP

— WembyMuse (@Wemby_Muse) October 1, 2024

En attendant de voir si la connexion passe bien lors des matchs officiels, les deux stars texanes vont pouvoir s’échauffer dès cette nuit, avec une rencontre face au Magic (à 2h) en pré-saison. L’occasion de se découvrir, et de nous régaler, soit deux bonnes raisons pour ne pas aller se coucher.

Bien que Chris et Vicos ne devraient pas jouer trop trop longtemps, on aimerait quand même avoir un aperçu de ce que le duo peut donner, notamment sur pick and roll. Au passage, si CP3 peut envoyer quelques ballons jusqu’au plafond pour un ou deux gros alley-oop, on ne dit pas non. Après un été olympique réussi collectivement, Victor Wembanyama attaque l’an 2 a priori mieux entouré. De bon augure donc, pour un garçon que rien ou presque ne semble pouvoir arrêter.