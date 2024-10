Quin Snyder a kiffé les débuts de Zaccharie Risacher

Première sortie sous le maillot des Hawks pour Zaccharie Risacher, et le Français a conquis tout le monde à commencer par son entraîneur, Quin Snyder, qui a salué la performance du numéro 1 de la Draft.

Soirée pleine pour nos Frenchies hier soir. Outre, la nouvelle très belle sortie de Tidjane Salaün, Zaccharie Risacher a réussi ses débuts avec 18 points à 7/9 au tir et 3 rebonds, le tout en 23 minutes.

Une entame qui laisse suggérer une saison sous les meilleurs auspices pour le jeune Faucon et qui a été salué par son coach Quin Snyder.

“Il [Zaccharie Risacher] a fait de bonnes actions, mais surtout il a pris du plaisir. Pas seulement en mettant ses tirs, mais il a laissé le jeu venir à lui. Quand vous êtes le numéro 1 de la Draft, les gens vont analyser tout ce que vous faites que ce soit les bonnes ou les mauvaises choses. Je suis heureux qu’il ait réussi ce soir. Il va avoir d’autres bons matchs, mais aussi quelques moins bons, mais il a vraiment pris du plaisir avec ses coéquipiers. Ces gars se rendent meilleurs mutuellement et c’est ce que j’apprécie.” – Quin Snyder

Du plaisir, ça on peut dire que Zacch’ en a pris et ça se voit. Entre bombinette depuis la buvette de la State Farm Arena, passe entre les jambes et poster sur ce pauvre Enrique Freeman, Zacky s’est régalé et nous a régalé.

On a hâte de le revoir sur un parquet puis qu’il puisse à nouveau nous émerveiller grâce à son jeu léché qui va, sans aucun doute, nous maintenir éveillé tout au long de la saison. Rendez-vous dans la nuit de lundi à mardi pour revoir les Aiglons et donc Zaccharie Risacher, enfiler à nouveau les baskets pour défier les 76ers.

Source texte : YouTube / Atlanta Hawks