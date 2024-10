Oui ce n’est “que” de la pré-saison, mais impossible de bouder son plaisir. Tidjane Salaün a de nouveau impressionné sous le maillot des Hornets en offrant la victoire à son équipe (111-108) face au Heat grâce à une énorme deuxième mi-temps.

Après une première mi-temps discrète avec aucun point et un seul tir tenté (malgré une belle activité en défense et au rebond), il était difficile d’imaginer que Tidjane Salaün allait se muer en sauveur des Charlotte Hornets cette nuit.

Si les frelons tenaient dans le match, c’était grâce à une superbe performance de LaMelo Ball et Tre Mann. Le meneur All-Star cumulant 18 points à la pause (et 24 en 23 minutes à la fin du match). Pourtant, c’est bien un coup de chaud du rookie français qui a changé la dynamique de la rencontre.

LaMelo Ball en première mi-temps face au Heat (17 minutes) :

– 18 points (5/8 de loin)

– 5 rebonds

– 4 passes décisives

– 1 contre

Que les dieux du basket-ball l'éloignent des blessures, quel kiff à voir jouer ! 😍

Dans les quatre dernières minutes du troisième quart-temps, le prince de Cholet a envoyé 10 points avec notamment trois tirs à longue distance. Dans son sillage, Charlotte a remporté la période 31 à 19.

Oh le combo tir sur la truffe et regard provocateur de Tidjane Salaün. Je crois que son match est lancé.🔥

En plus de l’adresse, le Français a impressionné par sa dimension physique. Plus grand que tous ses adversaires directes, il s’est distingué en étant souvent le plus solide dans les contacts et notamment lors de la cueillette sous les cercles.

Mais son festival a continué dans le quatrième quart-temps. Alors que Josh Christopher avait déjà dansé à une reprise, Tidjane Salaün décide de le punir une deuxième fois avec le même mouv. Jab, petit stem-back et ficelle. Un tir dans chaque corner pour ne pas faire de jaloux.

Et à moins d’une minute de la fin de match, alors que les Hornets sont menés d’un point, c’est à nouveau l’ailier qui prend les choses en main avec un pull-up à mi-distance qui n’effleure même pas l’arceau. Un contre de Moussa Diabaté, l’autre tricolore mettra le couvercle sur la victoire. 111-108, Charlotte parle désormais la langue de Shakespeare.

pic.twitter.com/ESFjSSp8WL

Les stats de Tidjane en fin de match ? 15 points, 7 rebonds et 3 passes décisives à 5/9 au tir et 4/7 de loin. Merci, au-revoir !