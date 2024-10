Le match entre les Chicago Bulls et les Cleveland Cavaliers n’était pas forcément le plus attendu de la soirée, mais l’amour (pour Matas Buzelis) à ses raisons que le coeur ignore, alors on vous fait le résumé !

Premier match des Chicago Bulls 2024-25 et première victoire. Pas forcément la phrase qu’on s’imaginait écrire en début de soirée et encore moins à la pause de la rencontre. Les Cavaliers menaient de 13 points grâce à un très bon Evan Mobley tandis que l’attaque des taureaux patinait et reposait sur la force de percussion d’Ayo Dosunmu (et oui vous avez bien lu).

Matas Buzelis avait fait une bonne première entrée avec six points rapides et une belle agressivité sous les cercles, mais pas assez pour espérer embêter les hommes de Kenny Atkinson.

Le premier panier de Matas Buzelis en pré-saison. Très belle agressivité du rookie originaire de Chicago depuis son entrée en jeu ! 🙌

Pourtant dans le troisième quart-temps, les joueurs de l’Illinois ont fait leur retard grâce à Josh Giddey et Jalen Smith. Des floaters, rebonds offensifs et and-ones à gogo pour redonner de l’espoir à Chitown.

Et c’est à nouveau Matas Buzelis (12 points et 5 rebonds en 16 minutes) qui prendra le relai dans le quatrième quart-temps pour offrir la victoire à ses coéquipiers. Le rookie est grand, long, adroit et dispose d’un superbe footwork. En somme, le rookie a marqué des points !

The rook Matas Buzelis can HOOP.

12 points | 5 rebounds | 3 assists

Victoire 116-112, mais le plus important, ce sont les promesses d’avenir. Les nouveaux sont directement sortis de leurs chrysalides. Bonne chance désormais pour faire voler la franchise très haut …