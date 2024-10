Le Minnesota Lynx rejoint le New York Liberty en Finales WNBA

Le Minnesota Lynx affrontait le Connecticut Sun cette nuit dans un match 5 décisif pour la qualification en Finales WNBA. Les coéquipières de Napheesa Collier se sont imposées 88 à 77 et affronteront le New York Liberty pour le titre.

Les deux meilleurs équipes de la régulière se retrouveront en Finales WNBA. Après le New York Liberty, qui s’est défait relativement aisément des Las Vegas Aces, c’est le Minnesota Lynx qui a composté son ticket pour la dernière série de la saison.

THE STAGE IS SET.

The New York Liberty and the Minnesota Lynx will be battling it out in the 2024 #WNBAFinals presented by @YouTubeTV 🔥#WelcometotheW pic.twitter.com/2gRJVc2D6e

— WNBA (@WNBA) October 9, 2024

Napheesa Collier et ses amies ont remporté, à domicile, un Game 5 sous haute tension face au Connecticut Sun. Elles se sont rendues la tâche plus facile grâce à une première mi-temps dominée de la tête et des épaules (53-34).

DiJonai Carrington et Brianna Jones ont eu beau se démener, ce n’était pas assez pour freiner une Napheesa Collier à nouveau dominante avec 27 points, 11 rebonds, 4 passes décisives et 4 contres. A’Ja Wilson a beau avoir été élue MVP unanime, la deuxième meilleure joueuse de la saison n’est pas si loin …

COUNT IT FOR PHEE 👑

Napheesa Collier is now up to 24 PTS & 11 REB in Semi-Finals Game 5#WNBAPlayoffs presented by @google pic.twitter.com/ZntMau0EL4

— WNBA (@WNBA) October 9, 2024

Les Finales WNBA commenceront ce jeudi 10 février et ce sont les new-yorkaises, menées par Sabrina Ionescu et Breanna Stewart qui sont données gagnantes. Attention tout de même puisque le Lynx a remporté deux des trois affrontements directes cette saison dont un match dans la Big Apple.