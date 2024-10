Même à 36 ans et après une nouvelle médaille d’or aux Jeux Olympiques, Kevin Durant ne se fiche pas de la pré-saison. L’ailier des Phoenix Suns a montré à qui voulait le voir qu’il était déjà en pleine forme. 21 points en 19 minutes face aux Detroit Pistons … la routine.

Kevin Durant est un scoreur naturel et un scoreur naturel, lorsque ça pose un pied sur un parquet, ça marque 20 points sans faire trop d’efforts. Alors même si les vacances de l’ailier ont été plus courtes que les autres du fait de l’aventure de Team USA à Paris, que l’attaque des Phoenix Suns est déjà différente depuis l’arrivée de Mike Budenholzer et que ce match face aux Detroit Pistons n’allait pas changer, “KD” a décidé de s’illustrer.

Pendant ce temps-là, Kevin Durant est à 13 points à 5-7 au tir en 11 minutes. pré-saison ou pas, c’est pas son problème … 😅 pic.twitter.com/dBKnJjUT3W

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 8, 2024

En 19 minutes sur les parquets, Durant a envoyé 21 points, 3 rebonds et 2 passes décisives à 8/12 au tir et 4/6 de loin. Voici la compilation de sa performance !