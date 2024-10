Décidément, il fait bon d’être Français lorsque l’on débute en pré-saison, ces derniers temps. Après Tidjane Salaün et Alex Sarr, c’est Zaccharie Risacher qui a posé une masterlcass pour sa première sortie cette nuit. Du gros tir tout en confiance, de la passe entre les jambes, bref, de quoi rappeler à tout le monde pourquoi il est le premier choix.

Eh bien le moins que l’on puisse dire, c’est que Zaccharie Risacher n’a pas tremblé pour son premier match de pré-saison sous le maillot Hawks. Au contraire, notre first pick de Draft a semblé boire ce qui pouvait ressembler à de la pression. Bilan des courses, 18 points à 7/9 au tir dont 3/4 de la buvette, 3 rebonds et tout plein de highlights, le tout en seulement 23 minutes. Pas mal, surtout quand on sait que le garçon est attendu, voire très attendu.

Les stats de Zaccharie Risacher pour son premier match de pré-saison avec les Hawks :

18 points

7/9 au tir

3/4 à 3-points

Un poster

C’est rien, c’est Français 🇫🇷🇫🇷🇫🇷 pic.twitter.com/wwEQhku55V

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 9, 2024

C’est marrant, Zaccharie Risacher vient à peine de disputer son premier match qu’on aimerait déjà le revoir VITE sur un parquet. En même temps, quand on sort un perf’ comme ça dès l’entame, on a tout de suite envie d’en voir plus.