Dernière marche avant le sacre : les Finales WNBA. Alors qui des as du New York Liberty ou du Minnesota Lynx succéderont aux Aces ? Les premiers éléments de réponse ce vendredi à 2h du matin.

Le planning des Finales WNBA

Match 1 : Vendredi 11 octobre à 2h

Match 2 : Dimanche 13 octobre à 21h

Match 3 : Jeudi 17 octobre à 2h

Match 4 : Samedi 19 octobre à 2h si nécessaire

Match 5 : Lundi 21 octobre à 2h si nécessaire

Le Lynx capable d’entraver le Liberty ?

Cette affiche des WNBA Finals oppose les deux leaders de la saison régulière : le Minnesota Lynx face au New York Liberty. Sur le papier, l’équipe de la Big Apple est donnée favorite. Pourtant, en saison régulière, les joueuses venues de Minneapolis ont remporté trois de leurs quatre confrontations face au Liberty. L’occasion de mettre un ultime coup de collier à New York qui rêve de remporter le titre après la défaite de l’an passé face aux Aces.

En parlant de collier, Napheesa Collier sera bien sûr LA joueuse à suivre sur ses WNBA Finals. Elle s’impose de loin comme la meilleure joueuse de ces Playoffs avec des moyennes ahurissantes : 27,1 points, 9,3 rebonds et 3,8 passes par match. Elle est bien accompagnée par Courtney Williams qui est sur un nuage depuis le match 2 face au Sun.

Napheesa Collier over her last 3 games:

27 PTS – 11 REB – 4 BLK

29 PTS – 13 REB – 3 AST

26 PTS – 11 REB – 3 AST

Minnesota is going to the WNBA Finals !🔥 pic.twitter.com/nBDlAXLnXc

— NBACentral (@TheDunkCentral) October 9, 2024

De l’autre côté, le duo Sabrina Ionescu / Breanna Stewart qui espèrent bien confirmer leur statut de favorite en ramenant une bague à la ville qui ne dort jamais. Face à une défense bien en place de Minnesota, elles vont avoir du travail, mais elles ont l’avantage du terrain, un élément qui pourrait avoir une sacrée importance lors de ces finales.

Le Liberty pourra compter sur un Barclays Center chaud bouillant – avec Spike Lee en courtside – et être poussé par leur public pour remporter un match 1 déjà décisif dans ces WNBA Finals.

Spike Lee is all of us 😮‍💨@sabrina_i20 is DIFFERENT 🦾 | #LIGHTITUPNYL pic.twitter.com/XlhupmVOp6

— New York Liberty (@nyliberty) September 29, 2024

Alors… le Lynx peut-il museler le Liberty ? Rendez-vous ce vendredi pour avoir une première réponse.

