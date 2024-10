La TrashTalk Fantasy League est de retour pour une nouvelle saison ! Qui dit nouvelle saison, dit preview qui va avec. Quels joueurs choisir pour viser le best pick ? Qui éviter sous peine de carotte ? Focus aujourd’hui sur les Los Angeles Lakers !

#Les bons plans annoncés : LeBron James et Anthony Davis

La force des Lakers repose sur la forme et l’efficacité de son duo de stars : LeBron James et Anthony Davis. Le King a beau vieillir, il n’en reste pas moins une formidable machine à perf en TTFL, avec un jeu en trois dimensions et de nombreux passages sur la ligne des lancers. De son côté, Anthony Davis est sans doute l’un des picks préférés des joueurs de TrashTalk Fantasy League. Gros scoring, domination au rebond, efficacité, lancers également. Un joueur qui dans ses bons soirs peut aller chercher les 50-60 points en TTFL. Pour le reste, rien de trop fiable, même si Austin Reaves et D’Angelo Russell peuvent à l’occasion taper une perf.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée