Comme toujours, quand TrashTalk dévoile un gros projet, il y a de l’excitation, de l’émotion, et un paquet de questions ! Pour la sortie de l’équipe de France de basketball (selon TrashTalk), dispo en précommande et en librairie le 6 novembre 2024, nous avons tenu à répondre aux questions existentielles qui peuvent se poser. Allez, FAQ.

“Est-ce qu’on peut avoir votre nouveau livre en Suisse et en Belgique ?”

Comme en France, le livre sortira le 6 novembre 2024 en Suisse et en Belgique ! Il faut voir avec votre libraire concernant les précommandes, mais le livre sera disponible dès le 6 novembre à la Fnac et dans toutes les grandes librairies à côté de chez vous.

“Est-il possible d’avoir votre livre au Canada ?”

Il faut 45 jours de bateau pour que le livre traverse l’océan Atlantique ! Vous pourrez donc le retrouver début décembre chez Renaud-Bray et dans toutes les bonnes librairies. Attention : potentiels problèmes de bateau, de douanes, de fermeture de frontières ou autre, ce qui décalerait l’arrivée du bouquin à Noël. Malheureusement pas entre nos mains !

“Est-ce que je peux recevoir votre livre en Afrique ou Asie ?”

Même technique pour tout le monde : aller chez son libraire, lui demander de commander le livre, et voir avec eux quels sont les délais de livraison. Ce qui est sûr, c’est qu’ils géreront !

“Je suis à l’étranger et je veux le bouquin, comment je fais ?”

“Des séances de dédicaces sont prévues ?”

Yes ! Nous avons bien prévu de faire des séances de dédicaces, dont une première le 9 novembre à la Fnac des Halles (Paris). D’autres dates et lieux tomberont, donc… restez connectés ! On sera bientôt pas loin de chez vous !

“Est-ce normal qu’il y ait des frais de port sur l’envoi du livre ?”

Oui, tout dépend d’où vous habitez. Si vous êtes à l’autre bout du monde, ce n’est pas très étonnant. Sachez aussi que vous pouvez bénéficier de 5% de réduction si vous allez le récupérer directement chez la Fnac !

“Il fait quelle taille votre livre ?”

Une nouvelle fois, on a fait dans la discrétion et le format poche. 24 centimètres sur 31 centimètres : c’est un peu plus petit que l’énorme livre orange ! En même temps il s’appelait le plus grand livre de basketball de tous les temps, donc fallait réduire la taille du bleu.

“Aucun souci de date de sortie, ce sera bien le 6 novembre ?”

Les imprimeurs sont à fond, ça c’est sûr et certain. Donc normalement ça devrait rouler pour un débarquement dans toutes les librairies début novembre !

“Le livre est-il accessible pour quelqu’un qui ne suit pas (ou plus) du tout le basket ?”

Ce livre est fait pour tous ! On parle de basket, mais aussi de la France et de ses familles. Il y a parfois des aspects très techniques, mais ce sont surtout des histoires racontées. Donc de l’amour et de la passion, pour le grand fan de longue date comme la tantine qui sait même pas que ça se joue à 5.

Voilà pour les principales interrogations, et n’hésitez pas à nous écrire si vous en avez d’autres !! On veut s’assurer que vous soyez à l’aise, pour le récupérer, le déguster, et passer une magnifique fin d’année.