Pour leur deuxième match de pré-saison avec les Wizards, Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly ont connu des fortunes diverses mais semblent bien être au cœur du jeu de leur équipe. Plutôt très bon signe !

La meilleure nouvelle de la soirée était donc celle-ci : les Wizards sont sur le point de devenir l’équipe de Bilal Coulibaly et Alex Sarr, et non celle de Jordan Poole et Kyle Kuzma. Et après avoir vu ça on peut mourir tranquille.

Après une première très encourageante il y a trois jours à Montreal face aux Raptors, les deux Français des Wizards enchainaient dans un autre genre de théâtre, peut-être le plus beau qui soit pour un basketteur quand on ne connait pas Ekinox : le Madison Square Garden de New York. Face à des Knicks qui testaient leur nouveau cinq, les deux Frenchies ne se sont pas cachés, malgré la différence de niveau notable entre les deux équipes.

Le point “négatif” en effet, Alex comme Bilal ont pris de plein fouet la puissance et/ou le talent de Karl-Anthony Towns et Jalen Brunson. Le premier en a collé 25 avec 12 rebonds et 10 lancers, le second 23 avec quelques tours de magie dont l’un que Bilal n’a toujours pas compris. De bonne guerre, car si les Villanova Boys de NYC ont fait leur match, les deux gamins de Bordeaux et Saint-Cloud ont confirmé pour leur part leurs très bonnes dispositions automnales.

Relationship : pic.twitter.com/kQm1yrdvNj

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 10, 2024



1/9 au tir pour Bilal Coulibaly mais 9 rebonds et de grosses responsabilités à la mène notamment sur jeu rapide, ça promet. Alex Sarr ? 12 points, 9 rebonds, 3 passes et 3 contres dont un sympatoche sur KAT en contre-attaque, 5/14 au tir dont 2/6 du parking de Chaban-Delmas. Du gros tir en transition, de la dissuasion, de la place prise au rebond off, bref tout ce qu’on demande à un freak two-way player et accessoirement très haut choix de Draft, aux côtés d’un Jonas Valanciunas qui fait de la place mais qui cause un suicide d’ostéopathe à chaque fois qu’il exécute un move.

Ce qu’il faut retenir de cette soirée de pré-saison ? Hormis le fait que TrashTalk sort son nouveau bouquin ? Eh bien que cette saison, une franchise de NBA lancera deux Français dans son cinq de départ, et que ces deux Français sont à la base de la reconstruction de cette franchise. Le présent et le futur, et ça, on en parle peut-être bien dans notre livre.