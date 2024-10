Si le match entre les Knicks et les Wizards était pour nous, Bordelais et Clodoaldiens, l’occasion de voir Alex Sarr et Bilal Coulibaly arpenter les lattes de Madison Square Garden, les fans des Knicks ont pour leur part pu apprécier pour la première fois à domicile Pacôme Dadiet leur squad 2024-25, emmené par un redoutable trio…

La Villanova Connexion des New York Knicks a peut-être été mise à mal avec le départ vers Minneapolis de Donte DiVincenzo, mais les Knicks s’en sortent plutôt pas mal.

Jalen Brunson à la mène, Mikal Bridges dans l’aile, Karl-Anthony Towns dessous. Josh Hart et OG Anunoby délestés de pas mal de responsabilités et focus sur la défense. Qu’il est beau ce starting five, et qu’il semble complémentaire.

Brunson loses the defender with the half-spin hesi 😲

WAS-NYK #NBAPreseason

Plusieurs choses à retenir cette nuit lors de cette confrontation avec les Wizards, que l’on a décidé de vous présenter pêle-mêle, ça ira plus vite et ça reste de la pré-saison :

Les Wizards sont déjà nuls

Mais on les regardera pour leurs deux Français

La Villanova Connexion existe toujours, même sans Donte

Tom Thibodeau n’aime pas sortir ses titulaires, même en pré-saison

Jalen Brunson est un magicien

Les bras de Mikal Bridges sont longs

Karl-Anthony Towns a la dalle

Jericho Sims a grossi

Villanova Connexion 💙🧡

D’un point de vue purement statistique, les trois stars des Knicks ont assuré. Karl-Anthony Towns en a collé 25 avec 12 rebonds, Jalen Brunson a rajouté 23 pions et quelques arabesques tah David Copperfield, et la force tranquille Mikal Bridges (16 points) n’a rien forcé. Dans le ressenti cette équipe a tout en magasin pour faire une grande saison, et faire grandir encore un peu plus le sentiment de fierté des fans new-yorkais. Faudra juste reposer les cadres de temps en temps, n’est-ce pas Thibs ?

KAT went to work in his first game in front of the New York crowd 💪🗽 #NBAPreseason

25 PTS

12 REB

2 BLK

28 MINS

