Il était le Français le plus attendu de cette pré-saison et il a répondu présent. En seulement 23 minutes du jeu, Victor Wembanyama a pu nous faire tout l’étalage de tout son talent : du contre, des no-look pass et du poster. Que demande le peuple ?

Gregg Popovich avait annoncé en début de rencontre nous offrir seulement 20 minutes de Victor Wembanyama pour cet affrontement face au Magic. On le savait, le plaisir allait être bref, mais intense.

Du plaisir, ni nous, ni Wemby n’en avons pris en début de match. Entame compliquée pour l’Alien qui n’a pas réussi à trouver la mire sur ses trois premiers tirs – dont un contré par Goga Bitadze – pendant que Julian Champagnie a enfilé le costume du main character pendant les premières minutes, mdr.

Après cette entame compliquée, Vic’ part faire un tour sur le banc, mais un Français peut en cacher un autre. Et voici Sidy Cissoko qui débarque. À l’inverse de son homologue, lui comprend que le but au basket est de mettre le ballon dans le cercle et trouve les chemins des filets sur son premier tir.

Message bien reçu par Victor Wembanyama qui fait son retour sur le terrain avec des intentions différentes.

À la fin de ce premier quart-temps, le fantasme de bon nombre des fans de basket à travers le monde se réalise : Chris Paul envoie son premier alley-oop pour Vic’ et quel alley-oop ! Ce n’est pas un simple lob en contre-attaque, mais un véritable poster sur l’Allemand Franz Wagner totalement impuissant.

Aux bons souvenirs des Jeux Olympiques.

BONJOUR.pic.twitter.com/4RyCXeHuT5

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 10, 2024

Cette action lance le match de notre Alien, qui enchaine avec une no-look pass pour Malaki Branham puis une passe décisive pour Stephon Castle, auteur de ses premiers points dans le jeu.

Pour en revenir à la collab’ Wemby x CP3, Pop’ a pris un malin plaisir à faire jouer les deux ensembles tout au long du match. Oui, Chris Paul a vraiment été le père qui emmène son fils faire sa rentrée des classes.

Avant d’aller s’asseoir sur le banc, Victor nous a encore émoustillés avec un windmill après une feinte dont il a le secret.

pic.twitter.com/hF3SlFR9QX

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 10, 2024

Au retour des vestiaires, c’est en défense qu’il s’illustre avec un contre sur Anthony Black suivi par un petit pont (raté) sur Jett Howard. Merci à lui de nous offrir un peu de divertissement. Malheureusement, celui-ci prend fin au milieu de troisième quart quand Pop’ rappelle Wemby et CP3 sur le banc.

Victor Wembanyama finit à 11 points, 9 rebonds, 4 passes et 3 contres en 23 minutes. On ne vous donne pas les pourcentages parce qu’ils ne sont pas jojos, l’adresse n’a pas été au rendez-vous. Vous voulez le score final de ce match ? Come on guys, c’est de la pré-saison, vous n’allez pas nous faire croire que ça vous intéresse.

Fin de soirée pour Victor Wembanyama !

11 points

9 rebonds

4 passes

3 contres

De la maladresse de loin mais, déjà, quelques highlights d’Alien, les prémices de sa relation avec Chris Paul et une domination évidente.

Wemby, Saison II, c’est parti 🥹🇫🇷 pic.twitter.com/8qXzZbXy7R

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 10, 2024