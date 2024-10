Dans le sillage de Victor Wembanyama, on aurait presque tendance à oublier que les Spurs ont un nouveau rookie très talentueux en la personne de Stephon Castle.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, on vous prévient tout de suite : Stephon Castle est un nom à surveiller attentivement.

Après une première sortie timide contre le Thunder, lundi dernier, à seulement 5 points, le rookie a fait bien mieux cette nuit contre le Magic : 17 puntos, 4 passes et 2 interceptions en 23 minutes. Une stat à la passe qui aurait pu être mieux si le Château n’avait pas des peintres avec lui.

Si Chris Paul a pu s’amuser avec Victor Wembanyama, Stephon Castle a dû se contenter des miettes avec Malaki Branham et Blake Wesley, pas capable de mettre une bille derrière l’arc (2/10 à eux deux).

Malgré tout, Castle a joué un rôle dans la remontée des Spurs sur le Magic – victoire 107 à 97 alors qu’ils étaient menés de 18 points – à coup de drives, de tirs à 3-points et de passes toujours bien senties.

Au-delà de l’apport statistique, Stéphane Château montre déjà qu’il correspond à la perfection à l’ADN Spurs. Toujours à la recherche de l’extra-passe – parfois même un peu trop – et un véritable chien de garde en défense. On l’a vu s’envoyer des pressions défensives tout terrain alors qu’il ne s’agit que de la pré-saison. Doucement garçon. Deux qualités qui vont en tout cas plaire à Gregg Popovich, on n’en doute pas une seconde.

Formé par Chris Paul, le meneur peut avoir une belle tronche de Monsieur Propre qui ne perd pas beaucoup de ballons.

En bref, montez dans le train Stephon Castle avant qu’il ne quitte la gare !

