Si vous voulez savoir pourquoi on mate la pré-saison jusqu’à s’en faire vomir, les lignes et images qui suivent en sont un bon indice. Une action complètement con et très franchement, on adore ça.

Lors de ce match entre Thunder et Rockets, on a pu apprécier le talent de deux groupes de jeunes joueurs amenés à dominer en NBA. Ou plutôt un groupe amené à le faire et un autre qui le fait déjà.

Les stars de chaque équipe (Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren, Jalen Green, Alperen Sengun) ont montré qu’elles n’avaient pas laissé leur basket à Palavas cet été, mais le grand moment de la soirée a surtout eu lieu dans la dernière seconde du dernier quart-temps, alors que le Thunder semblait avoir le match gagné.

Jack. McVeigh.

BUZZER BEATER 🔥 https://t.co/WMIXitYQ2d pic.twitter.com/TU8krM0yg7

— Houston Rockets (@HoustonRockets) October 10, 2024



Jermaine Samuels Jr. a un blase de fou et la merveilleuse idée de louper volontairement son deuxième lancer, l’international australien Jack McVeigh surgit et punit le manque de box-out d’OKC en récupérant le rebond off avant d’envoyer une ave maria qui fait mouche, expression tout droit sortie d’un album de Tintin on en convient. L’occasion pour les Rockets de partir en prolongation et de la gagner grâce à Nate Williams, Jermaine Samuels et… Jack McVeigh, auteur du dernier tir à 3-points. L’occasion de vous rappeler, également, que Jack McVeigh est le premier joueur de l’histoire de la NBA à porter le n°58, et ça, ça valait bien une égalisation au buzzer.