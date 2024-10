Pré-saison NBA : les highlights de Victor Wembanyama face au Magic

Victor Wembanyama est de retour et il ramène dans sa besace son incroyable bagage de compétences. Face au Magic, il a pu rappeler à tout le monde qu’il était une terreur des deux côtés du terrain.

Pour ce premier match de pré-saison, Victor Wembayama a croisé la route d’Orlando et de Franz Wagner. L’Allemand a été victime du highlight du match à savoir cet incroyable alley-oop poster entre Chris Paul et notre Alien. L’intérieur du Magic est sous le poster et nous, on retrouve le sourire.

Comment ne pas être heureux face au retour de l’un des plus grands prodiges de l’Histoire de ce sport ?

Premier match de pré-saison pour Wemby et mise en jambes plutôt douce : 11 points (4/15 au tir), 9 rebonds, 4 passes et 3 contres, en 23 minutes. Alors oui, pour Victor Wembanyama, une telle ligne de stats, c’est juste un simple échauffement. Pour le commun des mortels par contre, c’est un match réussi. Deux salles, deux ambiances.

En clair, Vic’ s’est amusé face à la défense du Magic, entre un petit windmill et des petits contres par-ci par-là. Une journée au bureau comme une autre pour le Français.

Gregg Popovich nous a donné l’occasion de voir comment fonctionnait le duo Wemby – CP3 et franchement, on n’a pas été déçu malgré la maladresse extérieur du Rookie de l’Année en titre (0/5 depuis le parking). Vivement la prochaine, et envoyez les highlights !