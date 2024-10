La grosse recrue des Kings, DeMar DeRozan, faisait ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs violettes, face aux Warriors. Des débuts plus que réussis puisque Deebo n’a pas raté un tir de la rencontre.

PARFAIT ! Voilà le mot qui résume le mieux cette première soirée de DeMar DeRozan sous la tunique de Sacramento. 15 points à 6/6 au tir, une passe et un contre, le tout en 15 minutes, histoire de se mettre en jambes, bien comme il faut. En prime, DMDR a même rentré un tir à 3-points. Comme quoi, rien n’est impossible. À ce rythme-là, demain on va retrouver Xavier Dupont de Ligonnès.

DeMar DeRozan is PERFECT from the field 🔥

He has 15 points, 6-of-6 FG, and 3-of-3 from three!!pic.twitter.com/qUm8w4EHlb

Son premier panier sous les couleurs des Kings ? Un mid-range. Ça ne s’invente pas.

The Mid-Range King 👑@DeMar_DeRozan drains his first bucket for the @SacramentoKings! #NBAPreseason pic.twitter.com/4nfehQ7C3d

Pour ce premier match de pré-saison, l’ex-joueur des Bulls a apporté exactement ce qu’on attend de lui, à savoir mettre la balle dans le panier. Un atout super utile pour une équipe de Sacramento qui a de hautes ambitions et qui mise beaucoup sur son attaque.

DeMar DeRozan tourne à 100% au tir à 3-points depuis son arrivée aux Kings. Certes à 1/1, mais ça, c’est un détail. Pour le reste de l’effectif de Sac-Town, cela laisse beaucoup plus à désirer avec une adresse globale de 25,9% derrière l’arc, sur ce match contre Golden State. On ne vous fait pas un schéma, ce n’est clairement pas assez.

Un spacing inexistant ou presque, ça aussi c’était attendu côté Sacramento. Bonne nouvelle, Mike Brown a encore du temps afin de trouver les ajustements nécessaires avant le premier match officiel, le 24 octobre, face aux Wolves.

Pour en revenir à DeMar DeRozan, il va falloir lui donner encore quelques matchs pour trouver ses marques avec De’Aaron Fox et Domantas Sabonis et maximiser le potentiel de ce trio.

Sur ce premier rendez-vous, les trois joueurs ont dépassé les 10 points de moyenne. Espérons que ce soit le signe d’une belle aventure du côté de Beam City et non pas un simple petit tour en Play-In et puis s’en va.

Bien évidemment, comme tout match de pré-saison qui se respecte, l’Histoire ne retiendra pas le score final, mais comme chez TrashTalk, on est des mecs sympas, on vous le donne. Victoire des Warriors 122 à 112 derrière un Buddy Hield chirurgical. Le remplaçant de Klay Thompson finit 22 points à 8/9 au tir et 6/7 de loin. Il aurait pu au moins pu s’appliquer et prendre exemple sur DeMar et sortir un match parfait, mais bon, chacun ses priorités.