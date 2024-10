Ja Morant (cheville) devrait être apte pour la reprise de la NBA

Touché lors du premier match de pré-saison des Grizzlies, Ja Morant souffre d’une petite entorse de la cheville. Le meneur devrait néanmoins pouvoir tenir sa place pour l’ouverture de la saison NBA.

On souffle un grand coup du côté de Memphis, même si les bobos à la cheville ne sont jamais quelque chose à sous-estimer. La sortie sur blessure de Ja Morant avait fait trembler toute la fanbase, celle-ci peut désormais être rassurée. Selon les dernières infos livrées par Taylor Jenkins, coach des Grizzlies, le meneur aurait une “légère” entorse à la cheville. Sa participation à la reprise du championnat n’est pas remise en question à l’heure actuelle.

Mild ankle sprain for Ja Morant, per Taylor Jenkins. Grizzlies will be cautious, but no concerns for opening day.

Du côté des Grizzlies, on va quand même jouer la prudence avec Morant. Le joueur sort d’une saison à seulement 9 matchs, à cause d’une suspension mais aussi d’une grosse blessure. Hors de question de le mettre déjà en difficulté sur le plan physique en pré-saison. Il n’est d’ailleurs pas certain qu’on revoit Ja lors des prochains matchs amicaux de Memphis. Il ne s’est pas entrainé ce mardi. Les Grizzlies ont encore 4 matchs à disputer en pré-saison dont un la nuit prochaine face aux Hornets de Tidjane Salaün. Memphis disputera sa saison le mercredi 23 octobre sur le terrain du Utah Jazz, avec Ja Morant en tenue donc.

