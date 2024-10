Sur le papier, ce n’est peut-être pas l’acquisition la plus bling-bling de cet été. Par contre, sur le terrain, l’arrivée de Buddy Hield pourrait bien se révéler être l’un des coups les plus malins de cette intersaison. La preuve, pour son premier match avec les Warriors, le nouveau sniper de la Baie a prouvé qu’il avait déjà l’ADN des Dubs dans le sang.

Quoi de mieux pour remplacer un sniper, qu’un autre sniper, mais en meilleure santé ? Voilà probablement comment à dû réfléchir le management des Warriors au moment de signer Buddy Hield cet été, pour pallier le départ de Klay Thompson. Pari gagnant, en tout cas pour le moment, puisque pour son premier match sous le maillot des Dubs, Buddy a été incandescent : 22 points à 6/7 de loin en seulement 19 minutes. Pas dégueu pour une première. En face, la défense des Kings n’a pu que se contenter de regarder le Bahaméen enfiler les filoches à 3 points comme s’il s’agissait d’un échauffement. D’ailleurs, c’est toute l’équipe des Warriors qui s’est amusée à pilonner le cercle californien de loin, puisque collectivement, les Guerriers de la Baie finissent avec un joli 28/52 à 3 pts, soit 54% de réussite sur le match. La routine, quoi.

Buddy Hield had the hot hand to lead the @warriors to the #NBAPreseason W in Sacramento 🔥

22 PTS | 8-9 FGM | 6-7 3PM pic.twitter.com/YonZved8Xl

— NBA (@NBA) October 10, 2024

D’ailleurs, notez bien que l’ami Buddy a démarré cette rencontre sur le banc, en tant que 6ème homme, Brandin Podziemski étant titulaire au poste 2. M’enfin bon peu importe finalement, puisque Buddy a semblé n’avoir aucun souci d’adaptation. En même temps, il fait généralement bon de jouer à Golden State quand votre qualité première est d’envoyer la balle dans le cercle depuis le parking du stade. Première sortie réussie donc, pour Hield et les Warriors. Une victoire (122-112) face aux voisins californiens, et un festival offensif à 3 pts, que demander de plus ? De quoi poursuivre cette pré-saison dans les meilleures conditions.