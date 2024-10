Et si Kobe Bryant n’avait pas été l’homme d’une seule franchise ? Invité du podcast de Shaquille O’Neal, Mark Cuban assure qu’il était proche de faire signer le Black Mamba en 2007. Un duo Kobe – Dirk Nowitzki ? Ça aurait été violent sur le papier.

Petit papier what if aujourd’hui grâce aux révélations croustillantes de Mark Cuban, invité du dernier podcast de Shaquille O’Neal. L’ancien patron des Mavs a ouvert la boîte à souvenirs et l’un d’entre eux nous intéresse tout particulièrement. En 2007, Kobe Bryant semble lassé par le manque de compétitivité des Lakers et demande à partir. Les Detroit Pistons sont notamment une destination évoquée, comme les Bulls pour définitivement incarner l’héritier de Jordan. Ce que l’on ne sait pas alors, c’est que les Mavs étaient visiblement chauds pour faire signer l’arrière, avec un package autour de Josh Howard, Jason Terry et des picks. Selon Cuban, il a manqué un rien pour que Kobe s’habille en blanc et bleu.

Mark Cuban reveals that the Dallas Mavericks almost traded Josh Howard, Jason Terry, and draft picks for Kobe Bryant. 👀

(🎥 @bigpodwithshaq / https://t.co/TnCaq3iZKr) pic.twitter.com/OBM8UotERZ

« C’était littéralement à deux doigts, j’ai parlé à Jerry Buss et j’ai trouvé une solution… parce que Kobe avait demandé à partir… Il y aurait eu Josh Howard, Jason Terry et des choix de draft… J’ai littéralement pensé que c’était fait ».

La suite est connue, les Lakers vont finalement réussir à conserver Bryant, lui envoyant notamment Pau Gasol pour l’aider à aller chercher deux titres supplémentaires et le Mamba finira sa carrière à L.A. après 20 ans dans la Cité des Anges.

Il serait quand même curieux de savoir à quoi aurait ressemblé une association entre Kobe Bryant et Dirk Nowitzki et les conséquences sur la carrière des deux. Combien de bagues auraient-ils pu gagner en alliant leurs forces ? Les deux joueurs n’ont jamais caché le respect qu’ils avaient l’un pour l’autre, aussi on n’est pas trop inquiet sur l’alchimie entre eux. Kobe a d’ailleurs tenté d’attirer l’Allemand à L.A., sans succès. Il ne fait aucun doute qu’une attaque porté par un tandem Bryant – Nowitzki aurait fait faire des cauchemars à bien des défenses, surtout à l’époque puisqu’on parlait des MVP 2007 et 2008 associés.

