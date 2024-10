C’est jeudi, et voici l’arrivée d’une nouvelle mise à jour du Top 100 des prospects pour la Draft 2025, proposée par Jonathan Givony. L’expert place toujours Cooper Flagg numéro 1, mais fait descendre Nolan Traoré d’une position. Noa Essengue est 18e, Noah Penda 50e, Zaccharie Perrin 66e, Maxime Raynaud 78e.

La saison vient juste de commencer, notamment en Europe. En NCAA, elle n’est pas encore commencée. Le classement d’ESPN concernant les 100 meilleurs prospects de la Draft 2025 est donc à prendre avec pas mal de pincettes, car basé sur des images et analyses peu nombreuses. Oui, on a quand même le droit de se satisfaire de la présence de 4 français aussi tôt, notamment de deux dans le top 20.

Cooper Flagg toujours intouchable

Les images de ses sessions d’entraînement avec Team USA en préparation des Jeux Olympiques cet été ont fait le tour du monde et ont évidemment eu un impact énorme sur les scouts et autres observateurs issus des médias spécialisés. Récemment, ce sont des vidéos de travail à Duke qui ont fait sensation. Même si la saison NCAA ne commence que le 4 novembre, son statut de premier choix annoncé ne devrait être que renforcé tant il apparaît intouchable.

Cooper Flagg is about to be a STAR for Duke‼️ pic.twitter.com/5fYV8SLG9j

— Blue Devils (@BlueDevils) June 23, 2024

Les français du haut de tableau en légère baisse

Nolan Traoré sort d’une quinzaine exceptionnelle niveau basket. 27 points en 26 minutes pour ses débuts en Basketball Champions League, puis un 20 pions – 10 passes contre Nancy en Élite. Pas de quoi le maintenir à la 4e position, attention Jo’ on risque de se fâcher un poil. Le prospect de Saint-Quentin joue à Cholet ce vendredi soir (20h), et guess what : TrashTalk sera sur place pour vous raconter en direct les exploits du petit prodige sur les réseaux sociaux et sur le site. De son côté, Noa Essengue perd 4 positions, justifiées selon Givony par des difficultés défensives. L’avantage de son club, Ulm, est qu’il joue l’EuroCup et que cela sera une vitrine d’exposition premium pour lui.

Information :

TrashTalk sera à Cholet vendredi soir pour CB – Saint-Quentin !

Paraît qu’un gros prospect nommé Nolan Traoré sera à la Meilleraie… 🔥🔥

— Nicolas TrashTalk (@niclsvrg) October 9, 2024

Plus loin dans le classement, Noa Penda (Le Mans) est 50e, et Zaccharie Perrin (Nancy) est 66e. Deux positions qui sont très largement améliorables. On pense notamment à la trajectoire fulgurante de Tidjane Salaün l’an passé qui a explosé dans les mocks draft à la fin de l’automne. Pour clôturer le classement côté français, Maxime Raynaud est 78e. En attendant que la saison ne commence outre-Atlantique. Une saison qui pourrait peut-être faire rentrer dans le top 100 d’autres noms, comme Amaël L’Étang, formé à Cholet et actuellement à Dayton (NCAA), ex-fac de Toumani Camara, notamment.

