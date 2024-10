Bradley Beal explique pourquoi il n’a pas rejoint les Bucks en 2023

Pour le moment, difficile de dire que l’arrivée de Bradley Beal aux Suns soit une franche réussite. Mais en attendant que la mayonnaise prenne un jour, l’arrière nous a gratifié d’une anecdote comme on les aime : l’an dernier Brad’ n’est pas passé loin de signer aux Bucks, mais a refusé d’être échangé, par respect pour Khris Middleton. La classe.

Quand il est en forme et que les blessures le laissent tranquille, Bradley Beal est un formidable joueur de basket. Un All-Star confirmé, qui aurait sa place dans n’importe quelle équipe de la Grande Ligue ou presque. D’ailleurs, c’est sans doute cette version de Bealou que les Suns s’attendaient à recevoir lorsqu’ils ont signé l’ancien Wizard. Seulement voilà, pour le moment, le passage de l’arrière chez les Cactus se rapproche plus du fiasco que du gros coup. Mais au fait, saviez-vous que l’histoire aurait pu être toute autre ? Non, eh bien nous non plus, en fait. Invité du podcast “Run Your Race“, Bradley Beal est revenu sur les coulisses de son été 2023.

Bradley Beal reveals the Bucks were offering Khris Middleton in their attempts to trade for him 👀

“Trading someone who won y’all a championship in the previous year… it didn’t sit right with me.”

(via @TidalLeague, @BASKETBALLonX)pic.twitter.com/0ONOcbUZgO

— Legion Hoops (@LegionHoops) October 8, 2024

Dans cette interview, l’arrière explique plus en détail son départ de Washington, et révèle notamment que les Suns ne faisaient pas spécialement partie de sa liste d’envie. Pour rappel, BB disposait d’une clause de non-transfert chez les Sorciers, et était donc libre de choisir sa future destination. Non, ce que voulait Real Deal se situait davantage à l’Est du pays, puisque ses destinations favorites n’étaient autres que Miami et Milwaukee. Après avoir lu ces lignes, vous vous demandez sûrement ce que fout aujourd’hui Bradley Beal dans l’Arizona, alors laissez nous vous éclairer. Le Heat déjà, n’aurait finalement pas souhaité monter de trade pour le récupérer. C’est en tout cas ce que dit l’arrière.

Pour les Bucks, maintenant, la situation est un peu plus complexe. En fait, les Daims voulaient bel et bien tenter le coup, mais c’est Brad’ himself qui aurait refusé. Pourquoi ? Tout simplement parce que l’arrière ne souhaitait pas être échangé contre Khris Middleton, qui aurait très probablement fait le chemin inverse du sien.

“Pour Milwaukee, j’étais indécis. Je n’aimais pas l’idée d’être échangé contre Khris Middleton. Il avait une player option qu’il aurait dû activer pour être échangé. À ce moment-là, peu de gens auraient fait ça volontairement pour aller à Washington. En 2017, peut-être, mais là, nous n’étions vraiment pas bons.” – Bradley Beal via Run Your Race

Au-delà d’être un homme qui pèse 50 millions la saison, Bradley Beal est visiblement un garçon attaché aux valeurs humaines. De quoi nous faire monter les larmichettes. Non, plus sérieusement, on savait que Real Deal était une personne loyale, le mec a quand même joué 11 ans chez les Wizards, ça s’applaudit, mais peut-être pas au point de laisser ses idées interférer dans son business. Et pourtant, cette notion de loyauté, justement, est ce qui a penché dans la balance au moment de faire son choix. Pour Bradley, pas question que Middleton ne soit qu’une monnaie d’échange pour faciliter son arrivée, surtout après tous les services rendus aux Bucks par ce dernier.

“J’étais genre : où est la loyauté dans le fait de trader quelqu’un qui vous a aidé à gagner un titre l’année passée ? C’était un joueur clé pour Milwaukee. Je n’ai pas cet aimé aspect business.” – Bradley Beal

Finalement, ce sont les Suns qui ont raflé la mise et se sont attachés les services du double B, non sans se gêner pour balancer Chris Paul en contrepartie. Toutefois, le trio Beal – Booker – KD peine encore à évoluer ensemble pour le moment. On verra si l’ami Brad’ regrette sa décision à l’avenir.

Source texte : Run Your Race