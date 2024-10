La rentrée NBA approche et cela veut dire un passage en revue de toutes les franchises une par une. On parle bien sûr des 30 previews en 30 jours, la série préférée de ta chaîne YouTube préférée. Chaque jour, un point complet sur l’année à venir d’une franchise NBA. Revue d’effectif, attentes, grosse question et petit prono maison, vous connaissez la formule. Aujourd’hui, on sort le tracteur et le bob, c’est l’heure de parler des Indiana Pacers.

Misant tout sur un jeu rapide et très offensif, les Pacers ont surpris du monde l’an passé à l’Est. Pas attendu à ce niveau, Indiana a profité des malheurs de ses rivaux pour s’offrir une place dans le dernier carré en Playoffs. Avec Tyrese Haliburton en général en chef, Pascal Siakam pour apporter son expérience de champion et un collectif de col bleus autour, les Pacers tiennent quelque chose, d’autant que certains jeunes vont certainement passer un nouveau cap cette saison. Reste que la concurrence est féroce dans les hauteurs de l’Est, avec le champion Boston, mais aussi New York ou encore une équipe de Philadelphie qui s’est bien renforcée. Après la belle surprise de la saison passée, les Pacers attaquent le plus dur : la confirmation.