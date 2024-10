Salaires des Indiana Pacers – saison NBA 2024-25

Source image : montage via CC0 Public Domain via www.publicdomainpictures.net

Comme à chaque nouvelle saison NBA, on se prend pour des experts-comptables en analysant les finances des équipes de la Grande Ligue. Qui rendrait son banquier fier, qui le ferait suer au sens propre comme figuré et qui est complètement ruiné ? On fait le bilan franchise par franchise. Aujourd’hui, on passe à la loupe les Indiana Pacers !

# Pour tout comprendre sur les salaires NBA :

Les salaires 2024-25 des Indiana Pacers

Situation financière par rapport au salary cap

Le seuil de la Luxury Tax est fixé à 170,814,000 $ cette année.

$ cette année. Le Salary Cap de la NBA est fixé à 140,588,000 $ cette année.

$ cette année. Le seuil du Premier Apron est fixé à 178,132,000 $ cette année.

$ cette année. Le seuil du Second Apron est fixé à 188,931,000$ cette année.

Dépasser le cap de la Luxury Tax de moins de deux millions notamment à cause de trois joueurs qui ne sont même plus dans l’effectif c’est très dommage, mais si ça permet de se rendre jusqu’en Finales de Conférence, ce n’est pas si grave.

Les Indiana Pacers ont une grande marge sur les Apron et peuvent donc encore largement s’améliorer sportivement grâce à ces millions encore disponibles.

Joueurs sous contrats garantis pour la saison 2025-26 :

Pascal Siakam

Tyrese Haliburton

Obi Toppin

Aaron Nesmith

Andrew Nembhard

Johnny Furphy

Les deux superstars de l’effectif sont sous contrat jusqu’en 2027-28, le projet des Indiana Pacers est clair sur le long terme, aussi bien sur le parquet que dans les finances !

Deux joueurs à surveiller cette saison :