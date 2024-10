TrashTalk Fantasy League : la preview 2024-25 des Indiana Pacers

La TrashTalk Fantasy League est de retour pour une nouvelle saison ! Qui dit nouvelle saison, dit preview qui va avec. Quels joueurs choisir pour viser le best pick ? Qui éviter sous peine de carotte ? Direction Indianapolis aujourd’hui pour parler des Indiana Pacers !

#Les bons plans annoncés : Tyrese Haliburton, Pascal Siakam

Les Indiana Pacers étaient l’une des équipes préférées des joueurs de TTFL l’an passé. Forcément, puisqu’ils attaquaient à tout va et que cela donnait souvent des scores élevés et donc beaucoup de points en TTFL. Chez les fermiers, deux noms sortent du lot. Tyrese Haliburton bien sûr, qui peut envoyer du 20/10 sans transpirer. Il faudra pour cela que le meneur ait pleinement retrouvé ses moyens sur le plan physique. L’autre choix facile, c’est Pascal Siakam, toujours aussi précieux au scoring, au rebond, à la passe et qui peut aussi aller régulièrement sur la ligne. Enfin, Myles Turner reste un choix par défaut mais qui face à une raquette faiblarde peut s’offrir une grosse soirée.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée