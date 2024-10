Au tour des Pacers de passer au crible aujourd’hui, et comment parler de cette équipe sans évoquer Tyrese Haliburton, le maître a jouer qui a porté tout ce beau monde jusqu’en finales de conférence ?

L’été de Tyrese Haliburton se passe bien, merci pour lui. TH a porté ses Pacers en finales de conférence en NBA, et même s’il a malheureusement fini blessé face aux Celtics, ce parcours est en grande partie son œuvre. Il a également fini champion olympique avec Team USA à Paris, sans beaucoup jouer certes, mais ne comptez pas sur lui pour ne pas flex avec sa médaille d’or.

Dans son sillage, les Pacers jouent un basket ultra offensif et rapide, et Haliburton a apporté une identité de jeu à son image, a savoir courir, shooter et jouer vite. Avec des moyennes de 20,1 points à 47,7% au tir dont 36,4% depuis le circuit des 500 miles d’Indianapolis, 3,9 rebonds et 10,9 passes décisives par match (meilleur passeur de la ligue), il est le principal fer de lance de cette attaque tout feu tout flamme et ses no-look pass sont toujours aussi fréquentes que spectaculaires.

Surtout, l’ancien meneur des Kings, nouveau fan des frères Lebrun a dû composer avec pas mal de blessures et a toujours maintenu le cap malgré ça. Le talent est toujours omniprésent chez Tyrese, et nul doute que sa vista et ses passes vont encore faire s’allumer des League Pass sur cette équipe d’Indiana, qu’il va régaler de ses caviars.

Le collectif des Pacers va encore être flamboyant mais c’est bien Tyrese Haliburton qui est à la baguette, et qui va nous faire cliquer sur cette équipe une fois encore !