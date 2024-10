Les highlights de Pascal Siakam en 2023-24

On file du côté de l’Indiana aujourd’hui, où Pascal Siakam va pouvoir continuer de s’éclater grâce aux passes de Tyrese Haliburton. C’est parti pour quelques highlights de la toupie des Pacers la saison dernière !

Pascal Siakam a connu une saison en deux temps l’année dernière. Une fin d’aventure assez compliquée aux Toronto Raptors dans une équipe pas très équilibrée qui manquait de compétitivité… et une campagne magnifique avec les Indiana Pacers. Le Camerounais a même pu retrouver les Finales de Conférence pour la première fois depuis 2019 et le titre de la franchise canadienne.

Quand on pense highlights de Pascal Siakam, une action signature vient directement en tête : son spin-move d’une efficacité redoutable dont il n’hésite pas à user et abuser parfois. Mais ce n’est bien sûr pas la seule arme dans son arsenal. L’ailier-fort s’est largement amélioré à mi-distance et est capable de sortir des shoots clutchs pour son équipe. Dans une franchise des Pacers où le jeu rapide est recommandé, il se régale aussi souvent en transition avec des dunks violents dont il a le secret. Ce n’est peut-être pas le plus beau joueur à voir jouer, mais son efficacité est impressionnante et il a tout de même le pouvoir, lorsqu’il le souhaite, de faire se lever les foules !