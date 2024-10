Nouvelle saison NBA est synonyme de nouveau tour d’horizon des franchises au cours des 30 previews en 30 jours. Toutes les équipes ont des raisons d’être suivies cette année et particulièrement les Pacers. Alors petit arrêt à la ferme pour voir les 10 raisons de suivre les Indiana Pacers en 2024-25 !

#1 : la victoire 158-149 (sans prolongation) dès le premier match

Indiana a trouvé sa formule gagnante à savoir une attaque de folie. L’objectif des fermiers est simple : mettre plus de points que leur adversaire. L’année dernière, les Pacers ont dépassé quatre fois la barre des 150 points dont trois fois contre les Hawks. Pour tous les adeptes de l’attaque et des matchs au score outrancier, branchez-vous sur les Pacers, vous ne serez pas déçus. En plus, leur premier match c’est contre la monstrueuse que dis-je la terrifiante défense des Pistons. Indiana pourrait bien avoir envie de taper un gros coup dès son opener afin de montrer de quel bois (ou de botte de paille, c’est selon) ils se chauffent.

#2 : la nouvelle aventure au In-Season Tournament

Indiana a été la véritable darling du tout premier In-Season Tournament en 2023. On peut même dire que les hommes de Rick Carlisle ont, à eux seuls, porter le tournoi sur leur dos. Parce que l’IST, c’est sympa deux minutes, on a des jolis parquets (ou immondes selon les goûts de chacun), mais franchement, il n’avait pas suscité un grand intérêt. Puis, il y a eu l’élimination surprise des Celtics après une incroyable prestation de Tyrese Haliburton en triple-double, et le meneur remettra ensuite le couvert pour éliminer les Bucks en demi avec 15 passes décisives. C’était parti ; tout le monde voulait voir les hommes de Rick Carlisle soulever ce nouveau trophée… mais il n’en fut rien avec une défaite en finale contre les Lakers.

Malgré ce revers, les Pacers ont été l’incroyable histoire de la nouvellement nommée NBA Cup, et ils seraient bien inspirés de remettre le couvert cette saison !

#3 : le passage à Paris au mois de janvier

Si vous voulez suivre Indiana de près cette saison, pas besoin de traverser l’Atlantique puisque les Pacers viennent à nous ! Ils sont en effet, avec les Spurs, les heureux élus du NBA Paris Game 2025 pour non pas un, mais pour deux matchs. Les 23 et 25 janvier prochains, les fermiers quitteront donc leur campagne pour découvrir l’urbanisation de la Ville Lumière. Direction l’Accor Arena pour voir le duo Tyrese Haliburton / Pascal Siakam mettre des bâtons dans les roues à un Victor Wembanyama devant son public.

#4 : Tyrese Haliburton qui prouve qu’il est le meilleur Tyrese de NBA

Tyrese Haliburton est, à lui seul, une raison de suivre les Pacers. Il faut dire que la saison dernière, il a marqué les esprits. Une campagne au In-Season Tournament fantastique, une saison régulière parfaitement remplie avec des passes toujours plus imprévisibles capables de faire se lever les foules. Sauf qu’il y a un mais. Le meneur des Pacers a beau être un excellent joueur à son poste, All-Star de surcroît, il n’est pas certain qu’il soit le meilleur Tyrese de NBA. La faute à un Tyrese Maxey qui a aussi fait une saison de folie. Deux prétendants pour savoir qui mérite le plus de porter ce prénom de crack, ce sera tout l’enjeu des trois affrontements entre 76ers et Pacers cette saison. Et on sait juste que ce ne sera pas Tyrese Martin.

#5 : le record de Scott Skiles mis en danger par Tyrese Haliburton

Parmi tous les records intouchables en NBA, il y en a un qu’on a longtemps pensé insurmontable, mais qui pourrait, finalement bel et bien être renversé : celui des 30 passes décisives en un seul match de Scott Skiles. Quasiment 35 ans après, personne n’a réussi à l’ébranler. Pourtant, le joueur qui pourrait enfin s’en emparer est déjà en NBA, et lhomme de la prophétie ne semble être nul autre que Tyrese Haliburton. Pour l’instant, son record est de 23, La route est encore longue, mais les conditions sont réunies. Indiana mise tout sur l’attaque et pour marquer 150 points, il faut en faire des passes décisives, et Tyrese Haliburton a un sens du jeu inné, un sacré avantage lorsqu’il s’agit de délivrer des assists. Dernier point, Les Pacers se sont récupérés une belle option offensive en la personne de Pascal Siakam. Si Tyrese décide de pleinement confier le scoring au Camerounais pour uniquement se concentrer sur les passes, battre le record de Scott Skiles ne relèverait alors plus de l’utopie.

#6 : les riders d’Obi Toppin en plein match

Fraîchement prolongé, Obi Toppin va pouvoir continuer à exploser les arceaux de tous les paniers de NBA. Principal fournisseur de highlights des Pacers, Obi régale. Il faut dire que l’ex-joueur des Knicks est mis dans les meilleures conditions. Il évolue avec deux magnifiques meneurs capables de l’envoyer sur orbite à tout moment. Puis, sur une contre-attaque, on n’est pas à l’abri un rider sortir de nulle part histoire d’amuser les foules.

#7 : les sucreries de TJ McConnell en sortie de banc

Lui aussi a été prolongé cet été. Tout comme son homologue à l’intérieur, TJ repart pour 4 ans dans la ferme de l’Indianapolis. Il faut dire que le duo TJ / Obi a vraiment bien fonctionné la saison passée. Au relais de Tyrese Haliburton, McConnell a également un sens de la passe plus que bien senti et avec la ribambelle d’athlètes présente aux Pacers, il a de quoi faire. Au fil des années, il a su s’imposer comme l’un des hommes forts du vestiaire, un atout de poids pour une équipe qui a de grandes ambitions.

#8 : les matchs à 10 contres de Myles Turner (et ses rumeurs de trade)

Myles Turner est l’ancre défensive des Pacers. Quand on parle de défense dans l’Indiana, il ne faut pas s’attendre à grand-chose (même s’il y a des progrès), mais il a le mérite d’en être le patron. Capable d’enchaîner les contres, l’épouvantail de la ferme a de quoi terroriser tous les volatiles qui se rapprocheraient trop de son champ. Pour pénétrer dans la raquette des tracteurs mieux vaut avoir les reins solides.

Le nom du pivot a pourtant souvent été associé dans les rumeurs de transfert. Après sa prolongation il y a un an et demi, cela s’était un peu estompé, mais cette année c’est peut-être reparti pour un tour. Et pour cause ! Myles Turner est en fin de contrat. Agent libre à la fin de la saison, si aucun accord n’est trouvé avec le front office, les Pacers pourraient essayer de lui trouver une porte de sortie à la trade deadline. Enfin.

#9 : Caitlin Clark en courtside à la Gainbridge Fieldhouse

Désolé Tyrese, mais la figure d’Indianapolis, c’est bien Caitlin Clark. La rookie a explosé tous les records en WNBA et s’est imposée comme l’une des meilleures joueuses de la Ligue dès sa première saison. Il ne fut d’ailleurs pas rare de voir le meneur des Pacers passer une tête lors d’une rencontre de son homologue féminine. L’inverse ne serait donc étonnant à voir. Les deux ont l’habitude de mettre le feu aux défenses afin de tirer leur franchise vers le haut et une chose est sûre : grâce à Caitlin Clark et Tyrese Haliburton, c’est tout l’état de l’Indiana qui rayonne.

#10 : la fête des tracteurs du 1er mai 2025 à Douvrend

Le saviez-vous ? Tous les ans, le 1er mai, des tracteurs défilent dans la petite commune de Douvrend en Seine-Maritime. Cet événement a même un nom : la cérémonie de bénédiction des tracteurs et des agriculteurs. À défaut d’avoir vu les Pacers à Paris, vous pourrez donc vous rattraper en allant voir cette assemblée de tracteurs du côté de Douvrend. Au fond, c’est du pareil au même, non ? Tous les fans d’Indiana sont évidemment conviés et doivent ramener leur plus beau véhicule afin de pouvoir mettre toutes les chances de leur côté pour le run de Playoffs à venir !