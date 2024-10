Le nouveau classement mondial du basket 3×3 a été publié et Franck Seguela est à l’honneur. L’équipe de Paris enchaîne les excellents résultats en cette fin de saison, ce qui profite à l’originaire du Sud-Ouest, nouveau sixième meilleur joueur de la discipline. Jamais aucun français n’avait été aussi bien classé.

Laëtitia Guapo a déjà été la meilleure joueuse du monde en basket 3×3, mais jamais un garçon n’avait atteint de telles hauteurs. Et aller plus haut que les autres, Franck Seguela en a fait son métier, même s’il ne le fait pas de la même manière que Jules Rambaut (23e mondial) qui, lui, va littéralement plus haut que tout le monde.

Franck Seguela est en train d’ouvrir des portes aux tricolores dans sa discipline. Il est le leader d’une équipe de Paris qui enchaîne les finales en cette fin d’année et qui tentera de faire la même chose lors du Masters d’Amsterdam le week-end prochain. Celui dont les proches avaient les meilleurs déguisements des Jeux olympiques de Paris 2024 était rentré dans le Top 10 mondial il y a un petit peu plus d’une semaine et est désormais sixième, record historique pour un français. L’ascension est encore plus marquante que celle d’Inoxtag.

Tout le collectif de la capitale jouit des bons résultats récents. Paul Djoko avait atteint son meilleur classement la semaine dernière avec une vingtième place et est désormais seizième. Nous, ce qu’on pense, en toute objectivité, c’est que si vous leur laissez encore 5-6 compétitions en 2024 ils finissent tous dans le Top 5.

Après les trois Français déjà évoqués, on retrouve Raphael Wilson au 36e rang et Hugo Suhard au 50e. La France brille dans tous les domaines liés à une balle orange et Franck Seguela est un des porteurs de cette lumière bleu-blanc rouge !