Il existe de ces infos dont tout le monde se fout, mais qu’on a quand même besoin de vous partager. Ce genre de contenu sacré, que l’on ne peut sortir qu’à de rares occasions. En ce sens, ce 3 octobre 2024 est un jour à cocher d’une croix dans le calendrier. Pourquoi ? Parce que le numéro 58 va être porté pour la première fois de l’histoire de la NBA.

Alors, elle est pas plus belle la vie, maintenant que vous savez ça ? Et encore, attendez de voir qui aura l’honneur d’étayer ce nouveau numéro. Allez, on vous aide, il a 28 ans, vient de signer aux Houston Rockets, est Australien, et a d’ailleurs disputé les derniers Jeux Olympiques avec les Boomers. Alors, vous l’avez ? Comment ça non ? M’enfin, la réponse était Jack McVeigh, c’était quand même pas bien compliqué. Bon, plus sérieusement, Mr. McVeigh est officiellement le premier joueur de l’histoire à avoir choisi de jouer avec le numéro 58 dans le dos. C’est un palmarès comme un autre.

Si ce choix peut paraître surprenant, il cache en réalité une petite anecdote comme on les aime. En fait, Jack n’avait aucune idée du numéro qu’il souhaitait prendre après sa signature dans le Texas. C’est là qu’intervient Madame McVeigh, notre déesse à tous, qui soumet une brillante idée à son mari : faire la somme de tous les numéros portés dans la carrière de Monsieur, pour en déduire un nouveau. Donc 10 + 9 + 22 + 17, soit 58 au total. Bingo, on part là-dessus. Le MVP des dernières finales de NBL portera donc le 58.

The first NBA player to wear No. 58 in the history of the league : Jack McVeigh. pic.twitter.com/zs3rNfgqAW

— Etienne Catalan (@EtienneCatalan) October 2, 2024

Et vous savez quoi, cette info trop peu utile nous donne l’occasion de vous en placer d’autres. Il reste au total 8 numéros qui n’ont jamais été portés en NBA. Le 64, le 74, le 75, le 78, on se croirait un samedi matin à jouer au bingo avec les vieux, le 79, le 80, le 82 et le 87. Voilà, en plus de vous avoir filé une info toute pourrave, on vous a bourré le crâne avec plein de numéros. Ah mais de rien, c’est gratuit, et en plus fait avec le cœur.

Sources texte : @EtienneCatalan / @jackmctrey / Brewhoop