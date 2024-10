Zaccharie Risacher : quel impact aux Hawks lors de l’An I ?

Quel genre d’impact peut avoir un numéro 1 de Draft d’une cuvée modeste sur une équipe du ventre mou à l’Est ? Vous n’avez pas une heure, vous n’avez pas deux heures, vous n’avez pas quatre heures, vous avez jusqu’au 23 octobre pour vous faire une idée de quel sera le rôle de Zaccharie Risacher aux Atlanta Hawks.

Une addition de luxe pour une équipe qui cherche à retrouver son sérieux

Zaccharie Risacher est issu d’une cuvée de Draft dont le numéro un fut indécis jusqu’au dernier moment. Une génération où aucun prospect ne s’est détaché plus que cela. Et justement cette année, c’est une équipe voulant retrouver la postseason qui a récupéré le premier choix de la Draft. En constante régression depuis 2021, les Hawks sont l’archétype de l’équipe moyenne mais pas top, qui profite de la médiocrité de la deuxième partie de tableau de la Conférence Est pour gratter des matchs de play-in tournament voire de Playoffs.

Après la grande saison de 2021, où les Pioupious ont tapé coup sur coup Knicks et 76ers en Playoffs pour aller jusqu’en Finales de Conférence Est, les Hawks n’ont pas accompli grand-chose en NBA. 56,9% de victoires cette saison-là, 52,4% en 2022, 50% en 2023 et 43,9% cette année. Pour la première fois en quatre ans, les Faucons ne sont pas parvenus jusqu’aux Playoffs. En partie à cause des blessures, surtout à cause d’une équipe dilettante, parfois capable du meilleur mais trop souvent du pire. C’est dans ce contexte que débarque un grand ailier venu de l’Ain, au shoot régulier et au large sourire.

Un numéro 1 de Draft, ce n’est pas un ajout anodin à une équipe. En général, ce sont des franchises bien misérables qui obtiennent ce genre de privilège. Mais pour les Hawks, la situation est un peu différente. Atlanta est la meilleure équipe (36 victoires) à obtenir le first pick de la Draft à la Loterie depuis Orlando en 1993 (41 victoires). Si l’on prend en considération le fait que les Hawks ont en plus réalisé une saison décevante à cause de blessures en pagaille, on peut légitimement se demander si avec le progrès des jeunes, l’ajout d’un first pick et Trae Young à la baguette, les Hawks ne peuvent pas désormais viser une participation aux Playoffs.

Remplaçant, ailier titulaire ou… compère de back-court avec Trae Young ?

Mais alors, quel serait le rôle de Zaccharie Risacher dans ce scénario ? Un spot d’ailier titulaire ? Sixième voire septième homme dans un premier temps ? À voir, mais une autre éventualité a récemment fait surface et elle a le mérite d’être intrigante : Zaccharie Risacher, arrière titulaire aux côtés de Trae Young.

D’après Brad Rowland, hôte du podcast Locked On Hawks, il y aurait un scénario où “Risacher démarrerait les matchs au poste 2 cette année”. Evidemment, rien de sûr, Rowland parle d’une “wild take de l’été”, mais cela reste une éventualité intéressante qui laisse songeur sur de potentiels lineups des Hawks cette année. Trae Young – Zaccharie Risacher – De’Andre Hunter – Jalen Johnson et un pivot, qu’est-ce qu’on en pense ? Ce cinq majeur contrarie l’idée de faire sortir Bogdan Bogdanovic et De’Andre Hunter du banc, un choix tactique qui a beaucoup été mentionné récemment. Bogdan Bogdanovic car son impact en sortie de banc est excellent, De’Andre Hunter car il a prouvé saison après saison qu’il n’avait pas la consistance nécessaire pour être titulaire dans une équipe ambitieuse de NBA.

Qu’il soit titulaire ou simple doublure de De’Andre Chasseur, le fait est qu’on en attend quand même beaucoup de Zaccharie Risacher, first pick de Draft oblige. Mais le fait qu’il soit dans une équipe correcte fait de ce niveau d’attente un élément à double tranchant. Zacch pourrait bien s’épanouir au sein d’un collectif brillant en attaque, et profiter des espaces laissés par Trae Young et Bogdan Bogdanovic. Mais on ne doit pas exclure le scénario où il ne parvient pas tout de suite à s’imposer en raison de la concurrence au sein de l’équipe.

Asked #1 Draft Pick Zaccharie Risacher about playing with & against his teammate, Trae Young.

“Just playing with him, like he makes your life easier…and trying to guard him is tough, it’s tough. That’s how I will improve.”

De fortes attentes, peu de marge pour faire des erreurs

Il faut être honnête, on attend souvent d’un numéro 1 de Draft qu’il soit Rookie de l’Année, qu’il score au moins une douzaine de points par match et qu’il rende immédiatement son équipe plus fun à suivre. Beaucoup d’attentes vont donc planer autour de Zacch chez les Faucons. Il faudra garder la tête froide, trouver le moyen de faire des progrès et éviter le fameux Rookie Wall. Quoi qu’il en soit, le leader de l’équipe Trae Young a confiance en son nouveau partenaire, et croit en l’impact bénéfique qu’aura Zacch chez les Hawks :

“Pour être honnête avec vous, je vois dans son jeu qu’il sera complémentaire avec le mien. Il est plus grand en personne, il fait 2m09 avec une vraie carrure, c’est un défenseur, il n’aura pas besoin d’en faire trop. Il peut rentrer des tirs ouverts, faire des stops, je veux dire, on va avoir une équipe plus grande avec lui sur l’aile.” – Trae Young

Zaccharie Risacher est un shooteur à potentiel, un défenseur solide et il est tout à fait capable de poser le ballon au sol pour couvrir du terrain. Durant l’intersaison, il a semblé s’être renforcé physiquement histoire d’être prêt pour les contacts rugueux de la NBA, et on a l’impression que l’ailier fait déjà bonne impression en Géorgie. Durant le Media Day, son coach Quin Snyder s’est notamment dit impressionné par l’éthique de travail du jeune Français.

Oui, Zaccharie Risacher peut apporter beaucoup à Atlanta, tout comme les Pioupious peuvent aider l’ex-Bressan dans son développement. Atteindre la très zen treizaine de points par match avec des bons pourcentages, apporter à son équipe défensivement, jouer plus de 65 matchs et gagner en expérience dès sa première saison, voilà des objectifs réalisables pour la première saison régulière de Zaccharie Risacher. Des objectifs qui – s’ils sont atteints – devraient suffire à prouver son sérieux aux yeux des observateurs de la Grande Ligue.

Un bon Zaccharie Risacher dès l’an 1, nous on y croit. Zacch a un coach expérimenté ainsi que des coéquipiers qui valent quelque chose pour sa première saison en NBA, tout ce que rêverait d’avoir un numéro 1 de Draft. L’ancien de la JL Bourg a tout ce qu’il faut pour mettre tout le monde d’accord, dès la saison 2024-25. Maintenant au boulot, il y a des victoires à aller chercher !