Trae Young et les Hawks, ça va où exactement ?

Trae Young est un nom qui fait beaucoup parler à Atlanta. Au centre de beaucoup de rumeurs de transfert avant le deal de Dejounte Murray cet été, le meneur est toujours là telle une moule qui s’accroche à son rocher. Mais pour combien de temps ? Tentative de réponse, en se focalisant sur le projet Hawks.

Qu’attendre d’Atlanta cette saison ?

Depuis la finale de conférence, il y a trois ans, les résultats ont été décevants sur le plan comptable et la franchise d’Atlanta semble depuis abonnée au ventre mou de la Conférence Est. Parce qu’il y a eu différents essais comme le projet Young – Murray qui n’a clairement pas fonctionné, à l’image de cette 10e place la saison dernière.

Le duo Trae Young – Dejounte Murray n’aura jamais vraiment décollé.

Un trade de Dejounte à Atlanta qui – pour rappel – avait été acté par le propriétaire et son fils alors que Travis Schlenk n’était pas d’accord.

Schlenk s’est barré, le duo n’a jamais fonctionné à 100%.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 28, 2024

Trae Young est dans la forme de sa vie avec ses 25,7 points et 11 passes de moyenne, mais il ne parvient pas à porter l’équipe sur ses (frêles) épaules.

Il est clair qu’il lui faut beaucoup de renforts si le front office souhaite voir Atlanta jouer des coudes avec les hautes équipes de l’Est. On ne peut pas forcément dire que ce fut le cas à l’intersaison même si les arrivées sont intéressantes.

Dans le cadre du trade de Dejounte Murray, les Hawks ont récupéré Dyson Daniels, Larry Nance Jr. et des picks. Avec l’arrivée en plus du jeune Français Zaccharie Risacher, les Faucons ont une belle base à développer afin d’être performant sur le moyen terme. La deadline serait pour 2027. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, la saison 2026-27 symbolise la fin de contrat de Trae Young. La seconde, Atlanta n’a plus ses first picks 2025 et 2027 envoyés aux Spurs dans le cadre du trade de Dejounte Murray en 2022.

Les trois prochaines années s’annoncent donc décisives dans le projet Hawks / Trae Young.

Trae Young aux commandes d’une équipe surprise ?

On ne va pas se leurrer, le duo Young – Murray n’a jamais répondu aux attentes placées en lui. Ce cru 2024-25 des Hawks semble bien mieux construit que son prédécesseur. Trae Young est officiellement le seul maître à bord avec des vétérans solides autour de lui, comme Clint Capela et Bogdan Bogdanovic. Si le farfadet ne sait toujours pas défendre, la perte de Dejounte Murray est – en partie – amoindrie par l’arrivée de Dyson Daniels. Le first pick de la Draft Zaccharie Risacher doit lui apporter défense et polyvalence comme on l’a vu à Bourg. Il reste un jeune rookie et l’acclimatation peut prendre du temps, mais le potentiel est important et il devrait avoir un gros temps de jeu en sortie de banc.

À surveiller attentivement aussi : la saison de Jalen Johnson. Avant de se blesser en fin de saison dernière, il était en train de tout casser à Atlanta avec une moyenne de points qui a triplé en un an, passant de 5,6 à 16 points de moyenne. Il devrait être titulaire au poste 3 et continuer à passer des caps offensivement pour le plus grand bonheur des fans des Faucons.

En bref, pour résumer cet effectif des Hawks, ça n’attaque pas forcément moins bien que la saison passée, mais le potentiel défensif est plus intéressant. À confirmer sur le terrain mais si tout fonctionne correctement, Atlanta a les armes pour lutter dans la course au play-in tournament et donc potentiellement aux Playoffs. La concurrence reste forte avec les Celtics, Knicks, Pacers, Cavaliers, 76ers, Bucks et le Heat, mais finir la saison en étant 7 ou 8e, ce serait déjà une évolution.

Si l’avenir des Hawks de Trae Young se joue sur le court ou le moyen terme, avoir une progression cette année pour viser un top 6 en 2026 serait déjà une très bonne chose.

Landry Fields emphasized how great of a leader Trae Young has been this offseason

Says the organization is proud of how he’s taken the “next step” and expects for him to have one of his best seasons pic.twitter.com/iNZMWatMiP

— Zach Langley (@langleyatl) September 30, 2024

Les Hawks plutôt vers une reconstruction ?

Atlanta dispose d’un beau noyau de jeunes à développer au milieu duquel se trouve Trae Young. L’arrivée de Zaccharie Risacher en Géorgie rabat aussi certaines cartes de l’avenir d’Atlanta. Le front office des Faucons pourrait faire le choix de construire autour de cette belle jeunesse à développer en y ajoutant les futurs picks de Draft, notamment celui des Lakers (2025) qui peut devenir très intéressant selon la saison des Angelinos.

Dit autrement, ce n’est pas avec cette équipe qu’Atlanta va jouer les premiers rôles. Dans un scénario rêvé, les Faucons peuvent voler jusqu’à une place dans le top 6 de l’Est, mais ça ne va pas plus loin.

Si on prend du recul sur le roster, on s’aperçoit qu’il y a une ribambelle de jeunes à développer (Risacher, Johnson, Daniels, Onyeka Okongwu, Kobe Bufkin…) et des picks disponibles (le premier tour des Lakers en 2025, et celui des Kings protégé 1-12). Factuellement, cela ressemble plus à une équipe en reconstruction qu’à une équipe qui a des ambitions après la mi-avril.

Avec la Draft 2025 qui approche, une cuvée qui s’annonce pleine de talents, le management va devoir faire des choix et vite. Pour rappel, Atlanta n’a pas ses picks 2025 et 2027 partis aux Spurs dans le cadre du transfert de Dejounte Murray. Et s’il était temps de relancer le business entre ces deux franchises ?

Trae Young, prochaine star à être transférée ?

Parmi tous les fantasy trades existants, il y en a un qui revient assez souvent : celui qui envoie Trae Young à San Antonio pour l’aligner avec Victor Wembanyama. Beaucoup évoqué lors de la Draft, les choses ont bien changé depuis. Les Spurs ont récupéré Stephon Castle et ont signé Chris Paul. Le poste de meneur est désormais bien rempli dans le Texas avec un meneur d’expérience et un jeune rookie prêt à mener l’attaque. Mais ça, c’est sur le papier.

Dans les faits, l’histoire peut être bien différente.

San Antonio veut jouer le Play-In cette saison. Si tout ne se passe pas comme prévu, cela pourra en agacer certains à commencer par Victor Wembanyama. De son côté, les Hawks peuvent accrocher les Playoffs, mais à quoi bon si c’est pour se prendre un 4-0 sec contre les Celtics ? Les deux franchises peuvent se rendre compte que les progrès sont lents et voudront peut-être passer un cap plus rapidement. Atlanta sombrerait dans un projet reconstruction et les Spurs chercheraient un nouveau fort meneur. C’est comme ça que Trae Young risque de revenir au centre des rumeurs, et les Hawks pourraient récupérer leurs picks 2025 et 2027 contre leur petit lutin. Un simple échange de bons procédés.

Bien sûr, ici on est beaucoup dans l’hypothétique. Mais il va falloir surveiller attentivement les saisons des deux franchises parce que l’été 2025 peut être assez mouvementé.