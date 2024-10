Quin Snyder, l’heure de montrer sa patte à Atlanta

Recruté par les Hawks au cours de la saison 2022-23, Quin Snyder avait apporté dans ses valises beaucoup d’espoir pour la franchise d’Atlanta. Mais pour l’instant, l’arrivée de l’ancien coach du Jazz ne s’est pas traduite par de meilleurs résultats collectifs. La campagne à venir doit être celle où Quin Snyder montre véritablement sa patte.

36 victoires pour 46 défaites la saison dernière, 46 succès pour 57 revers au total depuis son arrivée en février 2023. Pas de doute, les résultats des Hawks sous Quin Snyder nous laissent pour l’instant sur notre faim. L’ancien technicien du Jazz – qui avait réussi à faire d’Utah l’une des places fortes de l’Ouest – tâtonne depuis qu’il est sur le banc d’Atlanta.

Certes, il y a des circonstances atténuantes qui peuvent expliquer pourquoi “l’effet Snyder” n’a pour l’instant pas eu lieu : Quin a débarqué à Atlanta alors que la franchise venait de réaliser plusieurs changements dans le front office. Il est arrivé dans une équipe qui était loin de respirer la sérénité sur et en dehors du terrain. Il avait comme mission de faire fonctionner un duo Trae Young – Dejounte Murray pas vraiment complémentaire. Et la saison dernière a été marquée par de nombreuses blessures pour les Faucons.

Mais au milieu de tout ça, la responsabilité de Quin Snyder n’a pas changé : il doit – à terme – refaire des Hawks une équipe compétitive à l’Est, eux qui n’ont jamais réussi à confirmer leur qualification en Finales de Conférence en 2021.

La patte Quin Snyder

Recruté pour cinq saisons en février 2023, Snyder a la confiance de ses dirigeants et la liberté pour mettre en place sa philosophie en matière de coaching.

Cette philosophie, elle est avant tout axée sur la communication et l’importance d’avoir une connexion profonde avec ses joueurs. Quin Snyder est passé par l’université de Duke dans les années 1980 et a donc joué sous les ordres du légendaire entraîneur Mike Krzyzewski. Il était également l’assistant de ce dernier entre 1995 et 1999. Coach K reste une grande source d’inspiration pour Snyder, qui a été marqué par la capacité de Krzyzewski à se connecter avec ses joueurs. Quand il était entraîneur des Austin Toros en D-League (2007-10), Quin a aussi côtoyé Gregg Popovich, une autre légende du coaching qui est autant exigeant avec ses joueurs qu’un soutien sur le plan humain.

Ce que Quin Snyder a appris, c’est qu’il est important de construire une relation de confiance pour maximiser les qualités de ses joueurs. Pour cela, le coach n’hésite pas à les écouter, à leur laisser de la liberté. Aux yeux de Snyder, c’est tout aussi important pour un coach de se montrer vulnérable, authentique, d’assumer ses propres erreurs quand il y en a, que d’être un génie sur le plan tactique. Cela ne veut pas dire qu’il ne peut pas y avoir des moments de tension, comme on a pu le voir avec Bogdan Bogdanovic l’an passé, mais Quin Snyder est un coach respecté et apprécié de ses joueurs.

Avec l’arrivée de Zaccharie Risacher et Dyson Daniels au cours de l’intersaison, Quin Snyder aura à cœur de mettre en place ses principes pour aider les deux jeunots à contribuer rapidement au collectif d’Atlanta. Il sera aussi intéressant de voir comment il peut maximiser Trae Young maintenant que ce dernier a complètement récupéré les clés de l’attaque suite au transfert de Dejounte Murray.

Sur le plan collectif justement, les grands principes de Quin Snyder peuvent se résumer avec les mots suivants : altruisme, cohésion, compétition, résilience, persévérance. Mais derrière ces termes généraux et utilisés par environ 98% des coachs de la planète, il y a aussi un historique pour les illustrer.

Durant son passage à Utah, Quin Snyder a fait du Jazz l’une des équipes les plus solides de la NBA sur le plan collectif. Certes Donovan Mitchell était le leader de l’attaque et Rudy Gobert la pièce maîtresse en défense, mais c’était tout un groupe qui tirait dans le même sens. Il y avait une culture de franchise, un plan de jeu cohérent, ça exécutait. Snyder s’est affirmé à Salt Lake City comme l’un des coachs les plus créatifs et sophistiqués de la NBA sur le plan purement tactique.

Utah a enchaîné six campagnes de Playoffs consécutives avec dans le lot trois saisons à minimum 50 victoires (dont le meilleur bilan NBA en 2021, 52-20). Sur ces six saisons, le Jazz a terminé à chaque fois dans le Top 10 NBA à l’efficacité offensive entre 2019 et 2022 (1er en 2021-22), et quatre fois dans le Top 3 à l’efficacité défensive !

Quin Snyder peut-il faire des Hawks un poil à gratter à l’Est ?

Pour l’instant, à Atlanta, on est loin de voir un projet qui peut ressembler un tant soit peu à la qualité de celui d’Utah il y a quelques années. Si on ne peut pas demander à Quin Snyder de faire des Hawks une forteresse sans Rudy Gobert à sa disposition, on attend mieux qu’une… 27e place à l’efficacité défensive. Et avec un maestro comme Trae Young aux commandes, Atlanta a les moyens d’être une Top-10 attaque tous les ans (12e l’an passé).

Vous l’avez compris, il y a du boulot.

Les Hawks ont connu pas mal de changements durant l’intersaison, entre le départ de Murray (ainsi que Saddiq Bey) et les arrivés de Dyson Daniels, Larry Nance Jr. et Zaccharie Risacher. On ne sait pas forcément où va Atlanta, mais les Faucons ont une équipe intrigante qui peut devenir un poil à gratter à l’Est. Il y a à la fois du talent (coucou Jalen Johnson), de la jeunesse, et des vétérans qui savent jouer. Reste désormais à monter le collectif le plus solide possible.

“Cela prend du temps. Cela ne se fait pas d’un jour à l’autre. J’attends que chacun amène de la concentration et des intentions chaque jour, pour s’améliorer individuellement mais aussi en tant qu’équipe. C’est cette identité qu’on doit forger.” – Quin Snyder (Media Day)

Si certains fans d’Atlanta aiment pointer le doigt sur les dirigeants (Landry Fields, Kyle Korver) pour expliquer la place actuelle des Hawks dans le ventre mou de la Conférence Est, ce sera à Quin Snyder de trouver le moyen de maximiser son groupe. Peut-être que ce dernier connaîtra d’autres changements cette saison. Peut-être que le projet ne correspondra plus vraiment à ce que Snyder imaginait lorsqu’il est arrivé à Atlanta il y a un an et demi. Mais en attendant, le coach doit imposer sa patte pour faire des Hawks une équipe enfin cohérente.

Quin Snyder peut-il répondre au défi qui l’attend cette saison ?

