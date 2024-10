Jalen Johnson : après l’explosion, l’heure de la confirmation ?

Au sein de la très décevante saison 2023-24 des Atlanta Hawks, il y a un joueur qui s’est affiché comme la seule grande satisfaction des Faucons : Jalen Johnson. Après une véritable explosion statistique, l’ailier-fort doit confirmer cette année et monter encore plus haut.

Une saison 2023-24 explosive

Jalen Johnson a été l’un des joueurs – si ce n’est le joueur – qui a le plus progressé la saison dernière. Le jeune poussin a pris son envol. Un saut dans le vide qui se fait ressentir dans ses stats :

Jalen Johnson en 2022-23 : 5,4 points, 4 rebonds, 1,2 passe décisive en 14,9 minutes

Jalen Johnson en 2023-24 : 16 points, 8,7 rebonds, 3,6 passes décisives en 33,7 minutes

Une évolution magnifique, surtout au scoring où le jeune oisillon a quasiment triplé sa moyenne de points. Si ces progrès peuvent s’expliquer par les qualités athlétiques de JJ ou par sa capacité à attaquer le cercle, l’ailier-fort a aussi montré qu’il pouvait être adroit à 3-points, en témoigne son joli 35% dans l’exercice la saison dernière. En bref, en l’espace d’un an, Jalen Johnson est devenu le parfait power forward moderne, athlétique et adroit. Que demander de plus ?

S’il n’a pas été dans la course au MIP, c’est uniquement parce que JJ n’a pas joué assez de matchs. Seulement 56 rencontres au compteur la saison dernière, handicapé par une blessure à la cheville qui l’a empêché de jouer le Play-In Tournament. Manque de bol pour les piou-pious, cette absence a été préjudiciable entraînant l’élimination d’Atlanta.

Nul doute que Jalen Johnson a passé un cap l’année dernière. Ce palier dépassé pourrait s’expliquer par sa titularisation dans le 5 des Hawks. Une place dans le starting five d’ATL qu’il a rapidement acquise pour le plus grand bonheur de Quin Snyder, et les fans de la franchise des Hawks.

“Sa polyvalence est vraiment unique. Quand il a joué son meilleur basket la saison passée, il a laissé le jeu venir à lui. Quand vous pouvez tirer, passer et driver, ça vous donne la chance de faire ça, d’impacter le jeu selon les situations en cours de match.” – Quin Snyder

Asked Quin what does he expect to see as far as improvement from Jalen Johnson this season.

Says that defensively is where he can make the biggest impact, but also talks about how he gets his teammates involved on offense pic.twitter.com/FGl0Z5kTZH

— Malik Brown (@_MalikATL) September 30, 2024

Un joueur qui pèse sur les résultats d’Atlanta

On se rend compte de la valeur de quelqu’un qu’une fois qu’il n’est plus là. Ce dicton n’a jamais été aussi vrai pour les Hawks sans Jalen Johnson.

En son absence, sur 26 matchs, Atlanta en a perdu 17 pour seulement 9 victoires. Avec JJ, c’est 27 victoires pour 29 défaites, soit quasiment 50% de victoires. Dans ce domaine, c’est le joueur le plus valuable des Hawks, même devant Trae Young.

Outre le fort scoreur en devenir, Jalen Johnson est surtout un bon défenseur. Un élément important dans une équipe qui n’est vraiment pas réputée pour sa solidité défensive. Tous les éléments sont donc réunis pour voir JJ devenir un joueur majeur de l’effectif des Hawks sur les prochaines années.

Autre bonne nouvelle, avec le départ de Dejounte Murray, les responsabilités offensives de l’ailier-fort devraient encore augmenter. Il n’est clairement pas impossible de le voir passer la barre des 20 points de moyenne et espérer récupérer le MIP qu’il n’a pas eu l’an passé. Bon, la mission s’annonce ardue étant donné que si Jalen Johnson reproduit la même évolution statistique que l’an passé, il serait carrément parmi les meilleurs postes 4 de la Ligue. Cela représente un sacré step en avant. Mais le potentiel offensif est là !

Jalen Johnson : le présent et l’avenir des Hawks

Les Hawks sont à la croisée des chemins après le transfert de Dejounte Murray. Trae Young reste le boss mais on ne peut pas exclure un scénario dans lequel Ice Trae est transféré à l’avenir pour vraiment amorcer une reconstruction. Quoiqu’il en soit, Jalen Johnson est bel et bien un joueur qui compte aujourd’hui et comptera demain chez les Aiglons. Il est jeune et a un potentiel plus que prometteur. Si cette saison ne convainc pas le front office, Ice Trae pourrait ainsi être échangé dans une autre franchise, donnant les clés de l’équipe à JJ.

Néanmoins, si le meneur reste, le duo qu’il forme avec son ailier-fort est plus que complémentaire. Le lutin malicieux a un super partenaire pour conclure des alley-oops, mais pas que. Jalen Johnson dispose d’un joli potentiel de création avec 3,6 passes de moyenne la saison passée. Un chiffre qui a, là aussi, triplé par rapport à la saison précédente. Enfin, comme évoqué plus haut, JJ peut devenir une belle gâchette à 3-points. De quoi offrir de belles options de spacing et laisser place dans la peinture à un pivot dominant. Pour l’instant, c’est Clint Capela qui est le shérif de la raquette des Faucons, mais il pourrait être remplacé par un poste 5 plus performant ou le jeune Onyeka Okongwu qui ne demande qu’à progresser.

Avec le jeune Français Zaccharie Risacher, Jalen Johnson peut former un duo défensif très polyvalent capable de s’afficher comme des ancres défensives pour les prochaines années d’Atlanta.

En bref, la place de Jalen Johnson est en Géorgie et nulle part ailleurs.

Une prolongation à venir pour JJ ?

Depuis le début de cet article, on s’enflamme sur le potentiel de Jalen Johnson – à juste titre – mais à un moment donné, il va falloir le prolonger.

Le 21 octobre va être une date à surveiller attentivement côté Atlanta. Pourquoi ? Parce qu’il s’agit de la date butoir pour offrir une extension à Jalen Johnson. Si aucun accord n’est trouvé d’ici là, Johnson sera agent libre restreint à la fin de la saison 2024-25, ce qui signifie que les Faucons vont devoir s’aligner sur toutes les offres extérieures s’ils veulent conserver leur oiseau.

Une option qui pourrait poser problème aux Hawks à l’orée d’une ère où chaque propriétaire de franchise va être proche de ses sous plus que jamais. Atlanta aurait peut-être intérêt à prolonger au plus vite Jalen Johnson, avant une nouvelle saison où il pourrait sensiblement progresser sur le plan individuel. Néanmoins, le camp Johnson viserait d’ores et déjà une extension maximale, ce qui explique peut-être pourquoi les Hawks ne l’ont pas encore prolongé…

Au final, les Hawks vont probablement devoir miser gros pour conserver Jalen Johnson sur le long terme au vu du talent et du potentiel du bonhomme.