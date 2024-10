Preview des Atlanta Hawks – saison NBA 2024-25

Comme chaque année, un mois avant le début de la saison régulière, les équipes NBA sont analysées avec grande hexpertise. Jour après jour, une franchise est décryptée en profondeur. Aujourd’hui ? Ce sont les Atlanta Hawks de Trae Young qui passent sur notre radar, renforcés par l’arrivée du numéro 1 de Draft français Zaccharie Risacher. Retour sur l’intersaison, présentation de l’effectif, rappel des objectifs et pronostic, c’est parti pour la présentation des Faucons géorgiens.

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

36 victoires et 46 défaites, dixième place de la Conférence Est, une évacuation dès le premier match du play-in tournament par les Chicago Bulls. Encore une fois, les attentes n’ont pas été atteintes. Les Faucons, qui avaient bon espoir de passer un tour de Playoffs cette année ont fait cinq victoires de moins que la saison précédente, qui avait déjà été bien décevante. Les blessures d’un Trae Young qui renoue avec un statut d’All-Star mais qui n’atteint même pas la barre des 55 matchs disputés avec Atlanta ont coûté cher. C’est surtout la fin de saison, qui s’est soldée par sept défaites successives – leur pire série de la saison – qui a fait immensément mal aux espoirs de postseason des Hawks.

Une greffe de Dejounte Murray qui ne marche définitivement pas, une des quatre pire défenses de la ligue, une attaque pas aussi bonne que la saison d’avant, des cadres qui se blessent au mauvais moment (Onyeka Okongwu, Jalen Johnson)… Voilà ce qu’il s’est passé la saison dernière. Au final, quand en 2024, ton joueur qui a eu le plus gros impact sur ta saison s’appelle Clint Capela, c’est qu’il y a sûrement eu un gros problème quelque part.

Le marché de l’été

Ils partent : A.J. Griffin, Dejounte Murray, Saddiq Bey, Bruno Fernando, Trent Forrest, Dylan Windler, Wesley Matthews

A.J. Griffin, Dejounte Murray, Saddiq Bey, Bruno Fernando, Trent Forrest, Dylan Windler, Wesley Matthews Ils prolongent : Seth Lundy (two-way), Vit Krejci, “Trae Young aux Lakers”

Seth Lundy (two-way), Vit Krejci, “Trae Young aux Lakers” Ils arrivent : Zaccharie Risacher, Dyson Daniels, Larry Nance Jr., Cody Zeller, Keaton Wallace (two-way), David Roddy, Dominick Barlow, Joey Hauser

L’aventure Dejounte Murray à Atlanta, c’est déjà terminé. Le duo avec Trae Young n’a jamais marché plus que ça, Landry Fields a décidé d’aller de l’avant et de récupérer quelques pièces plus modestes mais tout de même valables pour rebâtir son effectif. Dyson Daniels et Larry Nance Jr. devraient trouver leur lot de minutes au sein de l’effectif Géorgien, et pourraient contribuer tout autant, si ce n’est plus que le guard venu de San Antonio.

En dehors de ça, le gros ajout de la saison pour les Atlanta Hawks, c’est bien évidemment le numéro 1 de Draft Zaccharie Risacher, que les Faucons se sont empressés de sélectionner au soir de la Draft. Zacch va faire de son mieux pour bousculer la hiérarchie des ailiers, dans un roster où De’Andre Hunter mais surtout Jalen Johnson sont déjà bien en place. Cela ne fait aucun doute, Zacch aura l’un des six ou sept plus gros temps de jeu de l’effectif d’Atlanta cette saison, et l’ex Bressan va faire de son mieux pour impacter positivement le bilan de victoires des Hawks.

Le roster 2024-25 des Hawks

Meneurs : Trae Young , Dyson Daniels, Vit Krejci, Kobe Bufkin, Keaton Wallace (two-way)

: , Dyson Daniels, Vit Krejci, Kobe Bufkin, Keaton Wallace (two-way) Arrières : Bogdan Bogdanovic , Garrison Matthews

: , Garrison Matthews Ailiers : Jalen Johnson, De’Andre Hunter, Zaccharie Risacher , Seth Lundy (two-way)

: De’Andre Hunter, , Seth Lundy (two-way) Ailiers-forts : Dominick Barlow, Mouhamed Gueye, David Roddy

: Dominick Barlow, Mouhamed Gueye, David Roddy Pivots : Clint Capela, Onyeka Okongwu, Larry Nance Jr., Cody Zeller

En gras les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier.

Comme souvent, Atlanta possède un arsenal plutôt alléchant offensivement, même si cette année la position d’ailier fort semble être plus que jamais la grande faiblesse de l’effectif. Heureusement, il y a du talent en masse au poste de pivot, avec plusieurs profils intéressants à faire valoir et capables de jouer en 4. Larry Nance Jr. va sûrement retourner à sa position de poste 4 qui lui a bien réussi par le passé pour arranger Quin Snyder. Jalen Johnson pourrait aussi se décaler au poste d’ailier fort et laisser De’Andre Chasseur se débrouiller en 3.

Evidemment, avec Trae Young à la mène, c’est déjà la garantie d’avoir une dizaine de passes décisives par soir, ainsi que trois ou quatre tirs du parking. Ice Trae pourra toujours compter sur son trentenaire Serbe préféré en la personne de Bogdan Bogdanovic pour artiller de loin, son Suisse favori pour attraper des lobs par camions avec Clint Capela et Dyson Daniels est une autre solution intéressante en porteur de balle pour pallier au départ de monsieur Murray.

Dyson Daniels, surtout, va apporter de la taille à un secteur extérieur qui en a bien besoin. L’artiste n’est pas au niveau de Dejounte en défense, mais il est pénible à avoir sur le dos quand on remonte un ballon. Avec les Clint Capela, De’Andre Hunter et autres Onyeka Okongwu qui ne rechignent jamais à se donner en défense sur le frontcourt, l’ajout de Zaccharie Risacher va être sacrément intéressant. Si Zacch nous montre qu’il est capable de défendre avec concentration et envie en NBA comme il a pu le faire à la JL Bourg, alors c’est l’une des grosses lacunes des Hawks, la défense, qui sera comblée de manière plutôt satisfaisante.

Une petite vidéo en passant ?

Trae Young, Clint Capela et Bogdan Bogdanovic

On ne change pas une équipe qui gagne, le meilleur joueur à prendre chez les Atlanta Hawks, c’est encore ce bon vieux Trae Young, capable d’aller chercher la quarantaine de pions TTFL tous les soirs pour peu qu’il ne shoote pas trop n’importe comment et qu’il distribue le jeu correctement. La solution de secours qu’on emploiera peut-être une fois ou deux cette année, c’est Clint Capela qui peut toujours mettre bien avec du gros double double à 80% aux tirs. Pas de quoi aller chercher 50 pions mais ça peut bien vous faire 38 points un soir où vous n’avez vraiment personne d’autre à prendre. Un petit Bogdan Bogdanovic peut aussi fonctionner s’il est choisi un soir où il est en forme. Le Serbe n’est jamais le dernier pour prendre feu dans une après-midi random du mois de février.

Infirmerie : le point sur les blessures

Les Hawks ne sont pas les plus à plaindre, avec quelques blessures mineures qui devraient être de l’histoire ancienne quelques jours avant la fin du mois d’octobre. Il va falloir surveiller le petit bobo de Zaccharie Risacher au quadriceps, et s’assurer que Jalen Johnson se remette de sa blessure à la cheville dans de bonnes conditions. Onyeka Okongwu a été gêné à l’orteil, Kobe Bufkin à l’épaule, Dominick Barlow au genou, Mouhamed Gueye à la hanche et Seth Lundy à la cheville aussi, mais ils ont eu du temps pour se remettre cet été. Pas de blessure sérieuse à signaler donc. Cette année encore, on espèrera que DeAndre Hunter soit préservé par les pépins, lui qui n’a disputé qu’une seule saison à plus de 65 matchs depuis son année de Draft. On espère aussi qu’Ice Trae est remis entièrement de sa blessure à la main de l’année dernière.

Quels objectifs cette saison ?

Ne pas être top gourmand. L’Est reste solide, et c’est peut-être un peu trop ambitieux d’espérer passer un tour de Playoffs cette année. Il y a un joueur calibre All-Star qui n’a pas été remplacé, des tas de doutes sur des joueurs qui peinent à s’imposer comme des tauliers en NBA et un effectif qui demeure très jeune. Voilà pourquoi accéder aux Playoffs sans passer par le play-in semble être un objectif sain et à la portée des faucons.

La dixième place de l’année précédente a été une forte déception, mais on se doit d’accorder à Quin Snyder une année supplémentaire au vu de la cascade de blessures qu’ont subi les Hawks. Retourner dans le positif, s’imposer comme une équipe pas marrante à jouer, et renouer avec l’attaque de folie d’antan capable de mettre 125 points dans la vue aux équipes mal préparées, voilà les clés de la saison 2024-25 des Atlanta Hawks.

Le pronostic du rédacteur